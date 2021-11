Retour du masque dans les écoles primaires du Cher : "on n'arrive plus à respirer", raconte un écolier

Rentrée des classes masquée pour les élèves des écoles primaires du Cher. Le masque est à nouveau obligatoire à partir de ce lundi 8 novembre dans les écoles primaires de 39 départements. Il avait pourtant été laissé de côté le 18 octobre, quelques jours avant les vacances de la Toussaint. Mais avec le rebond de l'épidémie de Covid-19, il fait son grand retour. Si parents et enfants vont se plier à cette obligation dans le Cher, ils ne cachent pas leur déception.

"On n'arrive même plus à respirer"

Le petit Gabin, 6 ans, trouve cette décision profondément injuste. "C'est pas cool ! On n'arrive même plus à respirer", boude cet élève de CP à Allogny. Émilie, sa maman, est également déçue par la mesure, elle ne comprend pas ces changements en permanence. "On s'était déjà habitués aux quelque jours où ils ne devaient plus le porter, ils étaient plutôt contents", raconte cette Allognoise.

Même son de cloche du côté d'une autre famille Berruyère. Malo, le petit dernier, est le plus déçu de la fratrie. Avec son masque, cet élève de CM2 a l'impression d'étouffer. "Je préférais quand on avait pas le masque parce qu'on pouvait mieux respirer", assure Malo. Et sa mère Paméla l'assure : le masque à l'école est loin d'être l'idéal pour travailler. "Franchement, on ne trouve pas ça génial, c'est compliqué pour eux au niveau de la compréhension et de la communication, regrette cette maman. Surtout qu'à l'école, ils n'ont quasiment jamais vu la tête de leurs copains, ni de leur maîtresse."

"Ils sont en train de s'étouffer"

Les réactions sont souvent les mêmes. Pour la plupart des mamans croisées à Bourges, le retour du masque n'est clairement pas une bonne mesure. "Ils sont en train de s'étouffer, je préfère qu'ils retirent le masque", insiste l'une d'elle. "Je trouve ça dommage, il faut leur expliquer pourquoi ils vont devoir remettre le masque", regrette une autre.