La préfecture d'Indre-et-Loire a précisé ce mercredi les règles sanitaires qui vont accompagner le réveillon de la Saint-Sylvestre. Comme attendu suite aux annonces gouvernementales de lundi, le masque fait son retour en extérieur, pour le centre-ville de Tours et les lieux très fréquentés.

Retour du masque en extérieur à Tours le 1er janvier et pluie d'interdictions pour la soirée du Nouvel An

Pas de regroupement sur la place Jean Jaurès de Tours pour le Nouvel An

La préfecture d'Indre-et-Loire annonce ce mercredi le retour de l'obligation de porter le masque en extérieur. Cette obligation concerne le centre-ville de Tours et les "zones de forte densité de population" comme les marchés, les brocantes ou encore "les files d'attente" précise le communiqué. Le retour du masque n'est pas une surprise: le Premier ministre Jean Castex l'avait évoqué lundi, en sortie du conseil de défense sanitaire et du conseil des ministres. La préfecture précise en outre les mesures prises pour le réveillon du Nouvel An, encadré par de nombreuses interdictions.

Interdictions et mobilisation des forces de l'ordre

La nuit du 31 décembre au 1er janvier, les bars d'Indre-et-Loire ne pourront pas ouvrir au-delà de 2 heures du matin. La danse est par ailleurs proscrite lors des soirées du 31 décembre mais également du 30 décembre "dans une logique de cohérence avec les fermetures des discothèques" précise la préfecture. Au rang des interdictions, à noter également : pas de consommation d'alcool sur la voie publique durant la nuit de la Saint-Sylvestre, pas d'usage, de vente ou de transport d'artifices de divertissement et pas de circulation ou location de matériel de sonorisation destiné à un "rassemblement festif à caractère musical."

Par ailleurs, la préfète prononce une "interdiction temporaire de tout rassemblement festif, récréatif sur l’espace public." Autrement dit, pas de regroupement spontané. Tout contrevenant aux consignes s'expose à une amende de 135 euros. La préfète indique dans son communiqué que des "consignes de fermeté ont été transmises aux forces de l'ordre" alors que la fin de l'année "s’inscrit à nouveau dans un contexte sanitaire très contraint dû à la cinquième vague épidémique et la prolifération fulgurante du variant omicron."

La préfecture se fend également d'un rappel en matière de sécurité routière. Des dispositifs seront mis en place pour lutter spécifiquement contre la conduite sous alcool et stupéfiants. En 2021, 31 personnes sont mortes sur les routes d'Indre-et-Loire.