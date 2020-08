Retour du PSG : interdiction des rassemblements à Paris et de l'ouverture des bars près du Parc des Princes

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, réagit ce lundi après "les dégradations et des violences inacceptables qui n'ont rien à voir avec le football qui ont gravement entaché la soirée" pendant et après la 65e finale de la Ligue des Champions de l'UEFA dimanche. Les joueurs du PSG seront de retour à Paris dans l'après-midi après leur défaite dimanche à Lisbonne face au Bayern Munich (1-0) et il ne veut pas de débordement

Plusieurs interdictions ont été décidées par la préfecture de police

Il a décidé d'interdire les défilés et rassemblements liés à la finale partout dans la capitale à partir de 14h30 lundi jusqu'à 06h00 mardi. Il interdit aussi l'ouverture des bars, des débits de boissons et des restaurants ainsi que la consommation de boissons alcooliques sur la voie publique près du Parc des princes à partir de 16h30 lundi jusqu'à 06h00 mardi.

La préfecture de police ajoute dans son communiqué que les forces de l'ordre continueront d'assurer un dispositif renforcé de sécurisation dans l'après-midi et la soirée de lundi.

Pas de contacts prévus avec les joueurs ce lundi

De leur côté, les joueurs du PSG attendus ce lundi après-midi à Paris atterriront à Roissy et non au Bourget comme cela avait été initialement annoncé. Leur avion a décollé ce lundi à 12h45 heure portugaise. Leur arrivée est annoncée dans l'après-midi. Ils ne devraient avoir aucun contact avec les supporters qui pourraient se rendre sur place. Les footballeurs iront directement au Parc des Princes pour récupérer leurs affaires. Là non plus, ils ne devraient pas avoir de contact avec les supporters.

Des supporters ont quand même prévu de se rendre près du stade.

Les Ultras veulent accueillir les joueurs au Parc des Princes

Le Collectif Ultras Paris (CUP), principal groupe de supporters parisien, a appelé dans un communiqué publié lundi en début d'après-midi à un rassemblement à 17h00 au Parc des Princes : "Félicitons nos joueurs d'être partis à la guerre, sans nous", a-t-il indiqué. "Nous ne tolérerons aucun débordement, respectons les gestes barrières, le port du masque, montrons encore une fois qu'Ultras riment avec fête", a-t-il encore précisé.

Dimanche soir, plus de 151 personnes, dont 49 mineurs, ont été placées en garde à vue à Paris après des heurts avec les forces de l'ordre et des dégradations qui ont émaillé la soirée de la finale de la Ligue des champions.