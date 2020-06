Coupure de téléphone fixe à Coulans-sur-Gée : Orange "incapable de donner un délai d'intervention"

Le téléphone fixe sonne, mais seul un léger grésillement réponde au "allô" des habitants de Coulans-sur-Gée, à l'ouest du Mans. Il leur est également impossible de passer un appel depuis jeudi 11 juin, midi. Entre 250 et 300 lignes sont coupées, selon Orange qui gère le réseau téléphonique. Entre autres la mairie, la gendarmerie, l'entreprise Cosnet et certains résidents de l'Ehpad de la Chanterie. En revanche, cette panne ne touche pas du tout les fermiers de Loué installé juste à côté de Cosnet.

Une panne sur un commutateur

Le maire de la commune, Michel Briffault, bataille avec Orange depuis plusieurs jours. Le directeur régional du gestionnaire de réseau l'appelé ce lundi 15 juin, au soir, pour lui expliquer que le problème avait été cerné. Un commutateur est en panne, donc il connecte des usagers de manière aléatoire. "Le directeur a été incapable de me donner un délai d'intervention", explique le maire de Coulans-sur-Gée. Il a cependant répondu rapidement à une autre question de l'élu : il n'y aura pas d'indemnisation pour les abonnés touchés.

Plus tôt dans la journée, la direction régionale d'Orange avait justifié le délais d'attente en expliquant que "le défaut avait été compliqué à identifier". Une équipe technique devait d'abord intervenir lundi matin. Elle n'est jamais venue. Puis la direction a affirmée qu'un technicien passerait avant 20h. Michel Briffault n'a jamais su s'il était vraiment venu.

Olivier, un habitant de Coulans-sur-Gée, s'est rendu en mairie, ce lundi matin, pour savoir si l'élu avait trouvé une solution. Il a lui-même appelé plusieurs fois Orange qui a d'abord voulu envoyer un technicien chez lui. Au téléphone avec le service technique, en fin de matinée, Olivier s'insurge : "Si vous envoyez un technicien à 69 euros chez moi alors qu'en fait il y a une panne sur toute la commune, _vous n'allez pas dispatcher 1.000 techniciens pour chaque particulier !_" Comme le maire, il a l'impression de tourner en rond à chaque fois qu'il appelle l'opérateur.

Le téléphone fixe, pas si obsolète

Sa femme, Pierrette, n'a pas de portable, ni de moyen de locomotion. Elle craint de se retrouver seule chez elle sans moyen de communication avec l'extérieur.

Si quelque chose m'arrive, je ne peux pas joindre mon mari - Pierrette

Pour Michel Briffault, les plus touchés sont les plus vulnérables, les résidents de l'Ehpad de la Chanterie. "Cet établissement n'est pas encore tout à fait déconfiné. Les familles ne peuvent pas venir comme elles le veulent, donc sans téléphone fixe, les seniors sont coupés du monde", détaille le maire de Coulans-sur-Gée.

Les commerces et les restaurants souffrent également de cette panne. L'Auberge du Grand Veneur, rue Nationale, ne peut plus recevoir les réservation de ses clients. "Si jamais on est complet suite au protocole sanitaire (ndlr. mis en place contre le Covid-10), les clients sans réservation n'auront pas de place. C'est donc un refus immédiat du client", explique la gérante, Christelle Levé. "En ce moment, on n'avait pas besoin de ça", soupire-t-elle. La patronne a donc appelé ses plus gros clients, les salariés des entreprises alentour, pour leur donner son numéro de portable personnel. Autre problème : la communication avec les fournisseurs. Elle a également dû se résoudre à leur communiquer son numéro privé.