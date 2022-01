Retour du télétravail : en Charente-Maritime, toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne

Le télétravail est de nouveau obligatoire depuis le 3 janvier dans les entreprises, trois voire quatre jours par semaine, pour freiner l'épidémie de Covid. Cette obligation vaut pour trois semaines. Le télétravail est donc de retour, par exemple chez "Retour de plage", créateur de bijoux faits main à Oléron.

Une vingtaine de salariés doit donc confectionner des bijoux depuis chez eux et c'est clairement une contrainte pour eux et pour leur patron. Les salariés ont besoin d'être bien installés, d'avoir une bonne luminosité et un bon accompagnement pour contrôler la qualité de réalisation des bijoux.

C'est un mode d'activité dégradé

"Pendant les vagues précédentes, on a expérimenté le télétravail et l'enseignement qu'on en retire, c'est qu'on fabrique moins bien. C'est un mode d'activité dégradé. On a plus de coûts "contrôle qualité", on a plus de coûts "logistique" et on a moins de bijoux fabriqués parce que les conditions de fabrication à domicile ne sont absolument pas idéales", explique le patron, Gilles Renouf.

Ce patron a aussi mis en télétravail quatre salariés qui s'occupent de la comptabilité, des ressources humaines mais c'est impossible pour la trentaine de vendeurs en boutiques.

Des salariés déjà équipés chez OpenXtrem

A La Rochelle, ce retour du télétravail s'est organisé plus facilement pour la quarantaine de salariés d'OpenXtrem. Cette société élabore des logiciels pour le monde de la santé. "Fort de l'expérience de mars 2020, on l'a mis en place quasiment du jour au lendemain, tout le monde était déjà presque prêts. Quasiment tout le monde avait un équipement portable. On développe beaucoup de logiciels, on accompagne nos clients souvent à distance donc à court terme, ça n'a pas d'impact", assure le directeur, Thomas Despoix.

Il se pose la question en revanche de l'impact sur le long terme sur "les relations internes". "Globalement, on n'a pas eu de personne qui se soit exprimée de manière très négative vis-à-vis du télétravail. Il y a de la lassitude mais il y a aussi quelque part une certaine résilience par rapport à cela", estime le directeur d'OpenXtrem.

Si une entreprise ne joue pas le jeu du télétravail, le gouvernement prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 1.000 euros par salarié.