Retour du télétravail : qui est concerné ?

Télétravailler... ou venir dans l'entreprise. Les salariés et les employeurs risquent d'être de plus en plus nombreux à être confrontés à ce choix, avec la reprise de la pandémie. Pour l'instant, ce sont les entreprises qui tranchent : elles seules ont le dernier mot et peuvent aussi contraindre leurs employés à rester chez eux. Un télétravail au cas par cas.

Libre aux salariés de demander à travailler chez eux : si l'employeur refuse, il devra simplement notifier les motifs du refus au demandeur. La règle est par contre plus claire avec les salariés dits à risque. Les personnes immunodépressives, âgées de 65 ans ou plus, séropositives ou traitées pour un cancer doivent en principe rester à domicile. La journée de ces salariés ne peut pas forcément donner lieu au télétravail : dans ce cas, tous sont éligibles au chômage technique.

Négociations entre patronat et syndicat

Pour tous les autres, c'est le "dialogue" qui doit primer au sein de l'entreprise, a expliqué la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Les syndicats comme la CGT demandent un accord global et plus contraignant pour le patronat. Des négociations à ce sujet avec le Medef et d'autres organisations patronales se tiendront à partir du 3 novembre. Mais l'accord national qui en résulterait ne doit pas être "normatif" ou "prescriptif" a annoncé le délégué général d'une des branches du MEDEF, Hubert Mongon.

L'accord actuel date de 2005 et n'a jamais été révisé. Difficile donc d'y voir clair parmi toutes ces exceptions. Dans la fonction publique, dans les zones d'alertes renforcées ou maximales, le télétravail est d'ores et déjà privilégié par l'Etat.