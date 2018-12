Retour en beauté pour Alexandra Lacrabère : Les Panthères de Fleury battent Dijon en ligue féminine de handball

Orléans, France

Les Panthères du Fleury Loiret Handball terminent l'année en beauté. Ce dimanche 30 décembre, les Loirétaines se sont imposées 31 à 29 face aux joueuses du Dijon Métropole Handball. Une victoire a l'arraché pour le compte de la 11 ème journée de ligue féminine et qui marque la fin d'une série de sept défaites consécutives.

Mais ce match marquait également le grand retour de la capitaine du Fleury Loiret Handball et championne d'Europe avec l'équipe de France, Alexandra Lacrabère.

Les Orléanais étaient ravis de voir revenir leur championne et dès le coup de sifflet final, ils se sont rués vers elle pour la féliciter. "Elle fait rayonner le sport orléanais et le sport féminin. Je suis très fière d'elle", explique Clara une fan qui ne manquerait sous aucun prétexte un match de la handballeuse.

"Le public m'aide beaucoup à aller décrocher une victoire et je suis très contente d'être revenue" Alexandra Lacrabère

Des gestes qui ont fait très plaisir à la joueuse qui a pris le temps de faire de nombreuses photos et de signer des dizaines de cartes. "Je vois qu'ils sont fiers de moi et je suis contente de leur présenter la médaille de championne d'Europe. Je sais qu'il y a des supporters qui sont venus jusqu'à Paris pour venir m'encourager. Je suis fière et honorée d'avoir gagné ces titres et ça me donne encore plus envie de continuer en équipe de France. Direction les JO !" ambitionne déjà la grande brune de 31 ans.

Alexandra Lacrabère compte bien tout faire pour faire remonter son équipe dans le classement et pouvoir accéder aux play-offs. Mais la tâche va être rude car, malgré cette victoire, Fleury-les-Aubrais est 9e au classement.

La prochaine rencontre de l'équipe aura lieu dimanche 6 janvier contre Paris 92 à 17h.