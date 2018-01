Lille, France

La convalescence se poursuit à l'hôpital de Buenos Aires pour Adrien Van Beverem. Le pilote moto souffre notamment d'un pneumothorax qui met plus de temps que prévu à se résorber. Il était prévu un rapatriement, dans un premier temps, vendredi dernier, qui a été repoussé à plusieurs reprises. Les médecins jugent en effet que l'état de santé du pilote n'est pas assez stable. Adrien Van Beverem patiente, du coup, depuis son lit d'hôpital dans la capitale argentine, comme il l'a écrit sur sa page Facebook.

Un nouveau rapatriement vers la France est programmé à ce vendredi 26 janvier, si l'état de santé du pilote le permet.

Une violente chute à 140 km/h

Ce mercredi après-midi, France Bleu Nord a joint le pilote de Raquinghem depuis sa chambre d'hôpital pour prendre de ses nouvelles. Il ne cache pas que l'attente est longue mais estime avoir eu de la chance vu la violence de sa chute, causé par un choc avec une pierre :

Je me souviens très bien d'être sur un siège éjectable et que la moto explose. Je suis complètement désarçonné de la moto

Adrien Van Beverem tente une première fois de repartir sur sa moto malgré son "état second", parvient à rouler 300 mètres de plus mais doit s'arrêter, cette fois définitivement :

j'étais en train de m'étouffer avec le pneumothorax, je voyais plus clair, c'était plus possible

A l'évocation de ces douloureux souvenirs, le jeune pilote ne cache pas son émotion. C'était sa troisième participation au mythique rallye qu'il dominait dans la catégorie moto. Ce jour-là, il avait même réussi à semer tous ses concurrents et n'était qu'à deux petits kilomètres de l'arrivée :

Le rêve, il est pas brisé, il est repoussé

Et Adrien Van Beverem a déjà prévu de reprendre l'entraînement dans deux mois.

L'Enduropale au centre de ses pensées

Mais avant la reprise, un seul événement semble obséder le pilote alité : l'Enduropale du Touquet qui aura lieu ce week-end. Sa course fétiche, qu'il a remporté à trois reprises et à laquelle il pourrait ne pas assister, même dans le public s'il n'est pas rapatrié ce vendredi :

J'ai les boules ! C'est l'événement qui m'a fait grandir, il y a tout mon public. J'oublierai jamais tout ce que l'Enduropale m'a donné

Alors pour se réconforter, Adrien Van Beverem garde le contact avec ses fans, de l'autre côté de l'Atlantique, via Facebook et Instagram : "si vous saviez le nombre de messages que je reçois, ça me fait du bien et comme je suis dans ma chambre d'hôpital, je prends le temps de les lire".