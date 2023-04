Retour en images sur la manifestation grenobloise du 13 avril contre la réforme des retraites

Compte-tenu des vacances scolaires, de la météo qui s'annonçait capricieuse et de l'usure liée à la durée du mouvement, la nouvelle journée d'action nationale d'action contre la réforme des retraites a connu encore une belle affluence ce jeudi 13 avril dans les rues de Grenoble. Il y avait 4 500 personnes selon la police, 11 000 selon les syndicats. Notre propre estimation à France Bleu Isère nous a conduit au chiffre de 5 000 environ. Images du cortège entre l'avenue Alsace-Lorraine et la place de Verdun, via le Cours Jean Jaurès, le boulevard Foch et le boulevard Agutte-Sembat.

La mise en place de la manifestation © Radio France - Laurent Gallien

La sono FO sur le cours Jean Jaurès © Radio France - Laurent Gallien

La CGT métallurgie convoque un super-héros :

Prudente la CFDT avait prévu un abri... © Radio France - Laurent Gallien

Un départ de cortège à la voix enfantine, des percussions, un peu de pluie sur le boulevard Foch :

Fumigènes au carrefour Chavant © Radio France - Laurent Gallien

Les caricatures de Cled'12 place de Verdun en fin de cortège pour rire (jaune?) © Radio France - Laurent Gallien

Aperçu d'autres cortèges dans le département