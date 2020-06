Retour généralisé à l'école : les maires plus confiants que lors de la première étape du déconfinement

L'annonce dimanche soir d'Emmanuel Macron évoquant un retour à l'école "de tous les élèves, de manière obligatoire et selon les règles de présence normale" a provoqué quelques réunions dès ce lundi matin dans les mairies des communes iséroises, où les élus doivent trouver en une semaine les moyens de redémarrer. Des réunions parce que "il y a du travail" mais sans précipitation non plus puisqu'il convient encore d'attendre les détails du nouveau protocole sanitaire, qui doit être communiqué ce mardi.

Une étape a priori plus simple que le début du déconfinement

D'ores et déjà il est évoqué une distance latérale d'un mètre entre les élèves. Si cette mesure et maintenu cela va exclure de fait les doubles bureaux et comme le dit Isabelle Hugou, maire de Saint-Just-Chaleyssin (2 568 habitants, en nord-isère), "on ne peut pas pousser les murs et on ne va pas construire une classe en une semaine", Malgré tout elle reste confiante : "on a déjà su mettre en place les mesures du déconfinement en réunissant parents, personnels et enseignants. Nous allons faire pareil..." mais cette fois-ci donc le protocole sera allégé. Une maire, comme beaucoup d'autres, sans angoisse particulière.

"Au niveau du personnel municipal tout le monde est disponible puisque depuis quelques semaines, explique Luc Rémond, maire de Voreppe (9 293 habitants, Pays voironnais) les écoles étaient occupées par une partie des élèves et toutes les classes avaient été organisées [...] A priori les règles, telles qu'on les connait à cette heure, devraient pouvoir être mises en oeuvre sans trop de problème". Tout ça pour 15 jours est-ce que ça vaut le coup? "C'est important que maintenant les enfants puissent retourner à l'école puisque les conditions sanitaires sont réunies , dit Luc Rémond, ça permettra à mon sens de faire un bilan avec tous les enfants de cette période" et d'éventuellement mieux cibler les programmes de soutien scolaire de l'été.

Faire redémarrer aussi à plein... les cantines!

"Je me dit que ça fait une répétition avant la prochaine rentrée" ajoute Alain Villard, maire de Pierre-Châtel (1 496 habitants, plateau Matheysin), dont la première tâche en attendant les précisions pour l'organisation des classes a été ce lundi matin "d'écrire aux parents pour qu'ils inscrivent leur enfant à la cantine afin de pouvoir ensuite prévenir le traiteur". La restauration scolaire est aussi une des premières tâches auxquelles se sont attelés les élus de Grenoble (158 454 habitants) puisqu'il faut refaire monter en puissance la grande cuisine centrale, refaire les plannings du personnel, refaire les commandes etc... L'autre tâche immédiate a été de remobiliser toutes les forces pour les activités périscolaires.

Quant à savoir si les parents remettront vraiment tous les enfants à l'école pour 15 jours? "Vous savez, dit Isabelle Hugou, maire de Saint-Just-Chaleyssin, ça va aussi permettre à des parents de retourner un peu plus au travail".