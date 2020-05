Retour progressif vers une distribution 6 jours sur 7 pour la Poste des Pays de la Loire

La Poste des Pays de la Loire présente ce jeudi son plan de déconfinement. L'objectif : à partir du 11 mai, retourner progressivement vers une distribution de lettres et courriers tous les jours du lundi au samedi.

À partir du 11 mai, la distribution des courriers et colis sera progressivement rétablie à 6 jours sur 7 annonce ce jeudi la Poste des Pays de la Loire.

Tous les bureaux de poste ouverts fin mai

Le facteur passera six fois par semaines pour distribuer les colis, les lettres recommandées et prioritaires, la presse quotidienne, collecter le courrier, et assurer les services de proximité. En revanche, la distribution des autres courriers ne sera assurée que 5 jours par semaine.

La Poste promet que les 375 bureaux des Pays de la Loire seront rouverts d'ici la fin du mois, ainsi que la "quasi-totalité" des 1 073 points de contact de la région. Les horaires d'ouverture et les services seront adaptés "en fonction de la situation sanitaire locale et de la fréquentation".