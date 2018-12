Retour sur la manif des "Gilets Jaunes" à Dijon en images

Dijon - France

La quatrième journée de mobilisation des "Gilets jaunes". Ce samedi partout en France, 125 000 personnes ont manifesté et les forces de l'ordre ont procédé à 1 385 interpellations selon le ministère de l'intérieur. Si la matinée a été plutôt calme dans l'ensemble c'est l'après-midi que la situation a quelque peu dérapé.

Au début de la manifestation place de la République, un "Gilet Jaune" prend la parole © Radio France - Thomas Nougaillon

Une nounou en colère et en lutte © Radio France - Thomas Nougaillon

"Macron fossoyeur des jeunes" pour Clément, un manifestant © Radio France - Thomas Nougaillon

Au départ de la manifestation place de la République © Radio France - Thomas Nougaillon

Cette dame fait une allégorie autour de son chat pour dénoncer sa situation très précaire © Radio France - Thomas Nougaillon

La police a dressé une barrière métallique pour empêcher les manifestants d'accéder à la préfecture © Radio France - Thomas Nougaillon

Les manifestants tentent de discuter avec les forces de l'ordre © Radio France - Thomas Nougaillon

A Dijon, 500 personnes ont battues le pavé, de nombreux murs ont été tagués autour de la place de la République. Mais la situation n'a pas dégénérée comme la semaine passée. Selon des chiffres communiqués par la Préfecture il y a eu 7 interpellations et 9 blessés légers pris en charge par les pompiers. En fin d'après-midi certains manifestants ont installés une barricade enflammée rue de la préfecture tandis que d'autres ont jeté des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont fini par répliquer avec des lacrymogènes avant de charger. Parfois, comme on l'a vu rue d'Assas, les manifestants n'ont eu qu'à s'avancer en direction de la Préfecture pour être repoussés par les forces de l'ordre et leurs gaz.

Les "Gilets Jaunes" tentent de passer rue de la préfecture © Radio France - Thomas Nougaillon

Rue Lamonnoye © Radio France - Thomas Nougaillon

Rue Lamonnoye © Radio France - Thomas Nougaillon

Rue d'Assas © Radio France - Thomas Nougaillon

Rue d'Assas, on ne passe pas, les forces de l'ordre envoie les gaz lacrymogènes © Radio France - Thomas Nougaillon

Un petit groupe s'est replié sous l'effet des gaz © Radio France - Thomas Nougaillon

Des "Street médic", sorte d'ambulanciers bénévoles étaient déployés encore une fois ce samedi, leur groupe a été créée récemment © Radio France - Thomas Nougaillon

Certains manifestants ont soufferts comme Fabien, un jeune couvreur de 35 ans, touché par un tir de Flash-Ball © Radio France - Thomas Nougaillon

Ou comme cet homme touché à plusieurs reprises à la cuisse © Radio France - Thomas Nougaillon

Les "Street médic" ont de nouveau installés leurs QG au Boeuf Blanc, brasserie du boulevard de la Trémouille © Radio France - Thomas Nougaillon

En toute fin d'après-midi la situation a un peu dégénérée, les forces de l'ordre ont évacué les rues adjacentes à la préfecture, quelques dégradations ont été commises © Radio France - Thomas Nougaillon

Des tags place de la République © Radio France - Thomas Nougaillon

Des tags place de la République © Radio France - Thomas Nougaillon

En toute fin d'après-midi les forces de l'ordre, 200 policiers et gendarmes, ont fait usage de grenade de désencerclement, de Flash-Balls et de lacrymogènes pour disperser les manifestants et les obliger à libérer les rues adjacentes à la Préfecture.