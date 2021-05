Retour sur le tatami pour les jeunes judokas au dojo d’Évreux

Après la réouverture des terrasses, des commerces dits non essentiels et des lieux de culture, le 19 mai marque une nouvelle étape dans la pratique sportive. Les activités sont de nouveau autorisées à l'intérieur pour les mineurs. Au dojo d’Évreux, c'était la reprise pour les jeunes du club.

Une matinée de cours au dojo dans le quartier de saint-Michel, ça faisait plusieurs mois que ce n'était pas arrivée à Solène Boehler. En ce milieu de matinée, la professeure, ceinture noire arrivée à l'Évreux Judo Agglomération à la rentrée de septembre accueille 12 élèves, tous des garçons, ceintures blanches ou ceintures jaunes. Et ça commence par un rappel des consignes sanitaires : l'entré à la salle se fait par une porte et la sortie par une autre, il y a d'ailleurs des flèches au sol dans le hall et avant de rentrer sur le tatami, désinfection des mains et des pieds pour les jeunes judokas, qui ont le droit d'enlever le masque pour pratiquer leur sport.

Ça fait du bien de retrouver le dojo estime la professeure Solène Boehler Copier

Un nouveau protocole sanitaire

Pour permettre la pratique du judo à l’intérieur, un nouveau protocole sanitaire est mis en place. Le nombre de places dans chaque cours est limité à 25, Solène Boehler recommande aux parents d'inscrire leurs enfants. L'appel est fait aussi à chaque séance pour mieux suivre les éventuels cas de Covid-19 ou les cas contacts. Mais la grande nouveauté, c'est le contact, les enfants peuvent de nouveau pratiquer deux par deux. Sur le groupe, ils sont une demi-douzaine à avoir continué l'activité en extérieur à l'hippodrome de Navarre depuis le début de l'année, dans des conditions un peu particulières : "Vu qu'il n'y avait pas de tatami, on ne faisait pas vraiment du judo. On n'utilisait pas de partenaires, on utilisait des élastiques" explique Aron, sept ans et demi.

REPORTAGE - Dans le cours de Solène Boehler, au dojo d’Évreux Copier

En cette première séance avec les copains, les jeunes garçons sont un peu dissipés et Solène Boehler doit en rappeler -souvent les mêmes- à l'ordre. Il faut dire que le moment était attendu : "Ça manquait au défoulement des petits" avance Amandine, la maman de Mathis, "il réclamait d'être en contact avec les autres enfants et de pratiquer son sport favori". Pendant ces quelques mois loin des tatamis, Mathis a goûté aux joies du foot et il aimerait bien continuer cette nouvelle activité. Dans le cours précédent, les plus petits, quatre cinq ans, étaient enchantés de retrouver le tatami. "C'est trop bien, j'adore le judo" s’enthousiasme Raphaël, quatre ans. Romane, cinq ans, enchérit, "c'est trop bien, on fait du sport".

Mi-juin, les membres de l'Évreux Judo Agglomération passeront l'examen pour le changement de ceinture et Solène Boehler le promet, le jury sera indulgent, "ce sera plus un passage au mérite qu'à la technique". Les adultes eux devront patienter encore quelques semaines avant de nouveau pratiquer le judo sur un tatami et au contact, c'est prévu le 30 juin 2021.