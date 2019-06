Retour sur une soirée d'angoisse au lotissement Les Bourdines à Sorgues

Sorgues, France

Les habitants du lotissement Les Bourdines à Sorgues ont eu chaud, très chaud même vendredi en fin d'après midi. Un incendie, parti d'un camion en feu dans une entreprise voisine, a menacé l'ensemble des habitations après avoir sauté l'autoroute A7 ! Les flammes ont léché plusieurs habitations et causé d'importants dégâts à un artisan mécanicien. Une dizaine de véhicules stationnés sur un terrain ont été détruits par les flammes. "J'ai tout perdu" commentait Olivier hier matin devant les carcasses des voitures méconnaissables. Dans le lotissement, l'électricité a été rétablie en fin de matinée ; un premier soulagement pour les habitants et pour le maire Thierry Lagneau conscients "d'avoir évité le pire." Tous ont d'ailleurs rendu hommage à l'action des pompiers et des membres du Comité Communal contre les Feux de Forêt de Sorgues.

Retour dans le lotissement Les Bourdines : le reportage de Daniel Morin Copier

A l'origine du feu, un camion en feu dans l'entreprise Seyfert près de l'autoroute A7 - .

L'intervention des pompiers a permis de sauver les habitations menacées par les flammes - .

Des dégâts importants pour le mécanicien... © Radio France - Daniel Morin