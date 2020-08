Retournement de situation à Paris : pas de masque obligatoire pour les cyclistes et les joggeurs

Contrairement à ce qui avait été annoncé jeudi, les personnes qui circulent à vélo et celles qui font de la course à pied ne seront pas obligées de porter un masque à Paris et dans les départements de la petite couronne, précise ce vendredi matin la préfecture de police de Paris.

La préfecture de police de Paris a précisé vendredi que l'obligation de porter un masque à l'extérieur, qui s'applique depuis le matin même, 8 heures à Paris et dans trois départements limitrophes, ne s'appliquait pas aux personnes faisant de la course à pied et en vélo. La préfecture accède ainsi à la demande de la mairie de Paris, qui souhaitait une dérogation en ce sens.

"S'agissant des personnes exerçant une activité physique au titre de la course à pied ou du vélo, le port du masque ne sera pas exigé", écrit la préfecture de police dans un communiqué. Les enfants de moins de 11 ans ne sont pas tenus non plus de porter le masque dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

La préfecture de police confirme aussi qu'il est toujours autorisé de fumer et de manger dans l'espace public.

Soulagement de l'association "Mieux se déplacer à bicyclette"

"C’est un soulagement", a réagi ce vendredi sur franceinfo Alexis Frémeaux, président de l’association Mieux se déplacer à bicyclette, à l'annonce de la préfecture de police de Paris.

"Je pense _qu'il y a eu un peu de précipitation dans l'annonce._.." a-t-il souligné, pointant une mesure "contreproductive".

Le vélo est une vraie solution pour maintenir la distance sociale - Alexis Frémeaux

Pour Alexis Frémeaux, il est normal de prendre des décisions face au regain de l'épidémie de Coronavirus mais il ne faut pas aller trop vite car "dans la précipitation, on cherche à faire des mesures fortes et simples, sans réfléchir aux implications".

Il rappelle que se déplacer à vélo permet d'éviter qu'il y ait trop de monde dans les transports en commun. Il estime que le vélo est "une vraie solution pour maintenir la distance sociale, parce que, naturellement, quand on circule à vélo, on est à distance des autres personnes, et aussi pour désaturer les transports et les routes pour les gens qui n'ont pas le choix et qui habitent trop loin pour faire du vélo".