Retournement de situation, la nécropole de Morvillars ne sera finalement pas au patrimoine de l'Unesco

La déception est grande pour la maire de Morvillars, Françoise Ravey. Au lendemain de la très bonne surprise, le retour sur terre est rude. Ce mercredi 19 avril, le ministère de la culture dévoilait la liste des 139 sites funéraires et mémoriels, en France et en Belgique, qui s'apprêtaient à intégrer le patrimoine mondial de l'Unesco. Parmi eux, la nécropole de Morvillars, située dans le sud du Territoire de Belfort. Un peu plus de vingt-quatre heures plus tard, le couperet est tombé : il s'agissait d'une erreur. La liste dévoilée, serait en fait celle des sites candidats en 2014, et non des lauréats de cette année. La nécropole ne sera donc pas inscrite au patrimoine de l'Unesco. "Il y a un amateurisme de la part du ministère de la culture, c'est grave d'annoncer des choses comme ça, peste Françoise Ravey. Les espoirs sont déçus. On avait travaillé pendant des années sur ce dossier et sur la restauration de la nécropole."

C'est d'autant plus frustrant que les enjeux étaient grands pour le monument : "Pour nous si c'était retenu, c'était la garantie d'un site mémoriel". Cependant, l'annonce initiale était quand même plutôt surprenante, puisque la candidature avait été déposée, il y a neuf ans. Du côté de la mairie, on pensait le dossier tombé aux oubliettes. Surtout que le département a cessé de payer la somme annuelle requise pour figurer sur la liste des candidats, dès 2017. Une première raison de douter. L'autre chose qui a mis la puce à l'oreille de l'élue, c'est le fait que personne ne l'ait prévenue de cette excellente nouvelle. C'est ce qui l'a amenée à contacter le préfet. Après vérification, ce dernier a confirmé ses doutes : il s'agissait bien d'une erreur.

Des élus déçus mais à moitié surpris

Pour Christophe Grudler, député européen du Territoire de Belfort, il s'agit d'une grosse déception. C'est lui qui avait proposé la candidature de la nécropole. "Très clairement, c'est encore une occasion de gâchée pour le Territoire de Belfort, regrette-t-il*. Alors qu'on est quand même une terre de mémoire, on a souffert des guerres, on a une belle tradition, et pour l'instant on n'a aucun dossier Unesco qui a fonctionné. C'est bien dommage"*. Il espère cependant faire changer la donne avec un monument iconique du département : le Lion de Belfort, sculpté par Bartholdi. Il a déjà entamé les procédures pour que son dossier soit étudié par l'Unesco.

À Morvillars, malgré de la frustration, Françoise Ravey relativise en plaisantant : "Dans l'actualité, Morvillars a failli voler la vedette au roi d'Angleterre, et c'est une fake news. Voilà, maintenant la page est tournée". Avant de conclure : "On va reprendre nos habitudes demain. Un village normal qui n'a rien d'exceptionnel. Ou si, plutôt un site exceptionnel mais non reconnu".