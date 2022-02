Retrait des troupes françaises du Mali : une page va se tourner pour les militaires du Loiret

Annoncé jeudi par Emmanuel Macron, le retrait des troupes françaises du Mali doit être effectif "d'ici 4 à 6 mois". C'est la fin d'une aventure militaire débutée en 2013 et qui s'était accélérée en 2014 avec l'opération Barkhane dans le but de lutter contre les groupes djihadistes au Sahel. Pour les militaires d'Orléans, c'est indéniablement une page qui se tourne, car le régiment de cuirassiers d'Olivet et la base aérienne de Bricy ont été très impliqués depuis le début dans les opérations au Mali.

Les hommes d'Olivet face à "l'ennemi insaisissable"

Actuellement, aucun soldat du 12 cuirs d'Olivet n'est engagé au Mali. Mais le régiment a contribué à 4 reprises à l'opération Barkhane, des missions de plusieurs mois pouvant mobiliser jusqu'à 300 soldats. Le dernier déploiement en date s'est achevé en février 2020, avec à chaque fois un double objectif : former l'armée malienne et combattre les groupes djihadistes.

Une cérémonie de départ pour le Mali au régiment du 12 cuirs d'Olivet - DR Armée de terre

Et les conditions étaient périlleuses, comme l'avait raconté sur France Bleu Orléans le capitaine Cédric Spiga, à son retour d'Ansongo (au sud de Gao) en 2018 : "On a fait la plupart du temps nos missions en brousse, dans des conditions spartiates, décrivait-il alors. C'est un danger vicieux, l'ennemi est quasiment insaisissable, et la menace, notamment des engins explosifs, est permanente. Il faut vivre avec cette menace et la prévenir." Le régiment n'a déploré aucune perte à l'issue de ces missions.

2 soldats des forces spéciales de Bricy tués au Mali

Cela n'a malheureusement pas été le cas pour la base aérienne de Bricy, et plus particulièrement le CPA10, un commando parachutiste de l'air. Cette unité des forces spéciales a payé un lourd tribut, avec 2 morts et 2 blessés au Mali. En octobre 2014, le sergent-chef Thomas Dupuy est tué lors d'une attaque d'un camp djihadiste au Nord du Mali ; un an plus tard, 3 membres du CPA10 sont blessés lors de l'explosion d'une mine au passage de leur voiture, dans la même région du Mali. L'un d'entre eux, le sergent-chef Alexis Guarato, décède peu après de ses blessures. Un hommage lui est rendu sur la base de Bricy le 3 décembre 2015, en présence de Jean-Yves Le Drian, alors ministre de la Défense.

Le sergent-chef Alexis Guarato, membre du CPA10 basé à Bricy, tué au Mali à l'automne 2015 - DR Etat-Major des armées

C'est dire si Bricy a été marqué par l'engagement français au Mali, d'autant que la base aérienne d'Orléans assure régulièrement des rotations en avion A400M avec le Mali et le Niger : des milliers de tonnes de fret ont ainsi été livrés pour le ravitaillement (vivres), la logistique et la maintenance (pièces de rechange pour les hélicoptères, notamment). Une participation continue, même si la base reste discrète sur le détail de ces opérations.