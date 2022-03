Retraite à 65 ans : "Tout le monde le sait que c'est nécessaire" estiment des seniors à Évron

En cas de réélection à la présidence de la République au mois d'avril, Emmanuel Macron souhaitera repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Une information du journal Les Échos, confirmée publiquement par le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal chez nos confrères de Franceinfo. À ce jour, l'âge de départ est fixé à 62 ans (après 41,5 à 43 ans de cotisation) mais le système de retraite français accuse un déficit de 18 milliards d'euros. D'où la nécessité de travailler plus longtemps, estime le chef de l'État. D'accord ou pas d'accord ?

"Il faut être réaliste"

Au forum des aînés d'Évron ce jeudi, les participants sont pour beaucoup déjà à la retraite. Alain, 67 ans, est un ancien cadre de l'entreprise Bel dans l'agroalimentaire. Cela fait quatre ans qu'il ne travaille plus, et d'après ce Mayennais, repousser l'âge de la retraite à 65 ans est devenu impératif. "Il y a de plus en plus de gens qui vont à la retraite et c'est tant mieux ! Mais y'a un moment faut payer quoi... Il faut être réaliste. On ne peut pas faire partir tout le monde à 60 ans parce que qui va payer après ? Ou alors il faut changer tout le autre système. Je pense qu'il faut aussi encourager les gens à se construire eux-mêmes leur retraite", affirme celui qui a débuté comme ouvrier sur une ligne de production de fromage.

Même avis tranché pour Thérèse, présidente d'une association du troisième âge. En cas de nouvelle réforme, il faudra prendre encore plus la notion de pénibilité en compte. "Dans leurs dernières années de carrière, on pourrait proposer aux gens d'être tuteur. D'accompagner les jeunes salariés qui quelquefois sont un peu seuls dans leur boulot. Et le fait d'être accompagné par "un aîné", permettrait peut-être de limiter cette pénibilité en fin de carrière" propose cette Mayennaise de 77 ans

Partir à la retraite à 65 ans, c'est le bon âge pour Marie-Claude et son amie... Marie-Claude, 70 et 74 ans. Les jeunes arrivent de plus en plus tard sur le marché du travail, argumentent-elles. "Ca ne me choque pas non car ils ont fait plus d'études que nous. Je comprends qu'ils soient un peu frustrés quand ils se comparent à notre génération mais bon... Nous on a arrêté quand même assez tôt. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de se plaindre", nuance tout de même le duo.

Qu'en pensent les candidats à l'Élysée ?

La réforme des retraites pourrait être le premier chantier d'Emmanuel Macron s'il est réélu en avril. Hormis Valérie Pécresse (Les Républicains), les autres candidats à l'élection présidentielle ont des positions différentes sur le sujet : Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel plaident pour une retraite à 60 ans. Anne Hidalgo et Yannick Jadot veulent maintenir l'âge de départ actuel (62 ans). Éric Zemmour lui propose de fixer un seuil à 64 ans.