Retraite : deux écoles évacuées au Havre en raison de la fumée des blocages

Le Havre, France

Depuis tôt ce jeudi 12 décembre, toute la zone industrielle du Havre est paralysée. Les grévistes contre la réforme des retraites brûlent des pneus aux points stratégiques. Ils sont également positionnés en centre-ville devant le siège du Grand Port Maritime (GPMH). Conséquence : aux environs de 11h ce jeudi , deux écoles à quelques mètres de là, l'école Dauphine et l'école Percanville, ont été évacuées. Au total : 270 enfants ont été conduits à la bibliothèque Oscar Niemeyer.

Une évacuation par précaution

Il s'agit d'une mesure de précaution car des fumées ont pénétrés dans ces deux écoles. Ce matin les élèves ont été habillés chaudement et placés dans les gymnases en attendant la décision de l'Education Nationale et de la Sous-Préfecture. Depuis l'extérieur de l'école on voyait ces enfants trépigner et curieux de cette agitation devant leur établissement. Il y avait beaucoup des voitures de police et de pompiers stationnées dans la cour. Finalement vers 11H, la décision d'évacuer est prise. Certains parents sont même directement venus chercher leur enfant, un peu paniqués.

Pour les autres, direction la bibliothèque Niemeyer à quelques centaines de mètres de là. Les enfants ont été escortés à pied par la police, certains avaient leur écharpe sur le nez pour éviter de sentir trop la fumée. Les parents vont être prévenus par SMS ou coup de téléphone. Ils pourront aller chercher leur enfant soit ce midi soit ce soir à la bibliothèque. Aucun élève n'a été malade ou incommodé mais une cellule de secours reste toute la journée à la bibliothèque avec eux en cas de besoin. De leur côté les pompiers vont effectués des analyses dans les écoles.