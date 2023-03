Retraite : la grève des éboueurs prolongée à la déchetterie de La Chauvinière au Mans

Quelques palettes en feu et deux poubelles qui font offices de barrières. La déchetterie de la Chauvinière au Mans est partiellement bloquée par une trentaine d'agents territoriaux, en grève à l'appel de la CGT contre la réforme des retraites. La mobilisation dure depuis lundi matin, et se prolonge jusqu'à au moins ce mercredi 15 mars, suite à un vote en assemblée générale.

Trois camions bennes tous les quarts d'heure

Le barrage filtrant laisse passer trois véhicules toutes les quinze minutes à l'entrée et à la sortie de la déchetterie. Ce qui occasionne des retards dans la collecte des déchets. "On vient de finir notre tournée, on a ramassé ce qu'on a pu", confie Fabrice, au volant d'un camion benne, de retour de l'hypercentre du Mans, on part au compte-goutte et au retour, voyez, on est bloqué."

Le ripeur patiente derrière une file d'attente de divers véhicules, allant du camion benne aux camionnettes qui nettoient les trottoirs. "Toutes les tournées ne sont pas faites, ni le matin, ni le soir. Donc il y a des quartiers où cela va s'accumuler, c'est sûr", estime Fabrice, avant qu'un autre éboueur ne renchérisse : "Regardez nos collègues à Paris, il y a plein d'ordures partout."

Faire pression sur le gouvernement

Si mouvement dure, les déchets et poubelles pourraient alors s'accumuler dans les rues, et occasionner des désagréments pour les habitants. "On n'est pas là pour bloquer la population ou la prendre en otage", rassure Gaëtan Le Bronze, représentant du personnel à la CGT, mais c'est vraiment pour exprimer notre mécontentement face à la réforme des retraites."

Aujourd'hui un éboueur peut prendre sa retraite à 57 ans. Si la réforme passe, il devra alors travailler deux ans de plus, et partir à 59 ans. "Avant, avec 15 ans de poubelle, c'était 55 ans le départ à la retraite !", lance l'un des grévistes, avant de poursuivre, je vois bien le Président venir derrière un camion, et après on en reparle." À ses côtés, un collègue, 35 ans de carrière, renchérit : "J'ai 56 ans bientôt et je commence à peiner derrière la benne, des problèmes de santé et j'ai du mal à marcher."

La CGT demande que des départs anticipés puissent se faire en fonction de la pénibilité du travail. En janvier 2020 déjà, les agents territoriaux du Mans s'étaient mobilisés contre une réforme de l'âge de départ à la retraite. Le mouvement avait duré une semaine, sans pour autant faire plier le gouvernement de l'époque.