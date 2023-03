Retraitée mais recrutée par la mairie de Bourgoin-Jallieu pour le périscolaire : "je m'éclate !"

France Bleu Isère vous avez présenté l'idée de la mairie de Bourgoin-Jallieu de recruter des retraités pour encadrer le temps périscolaire face au manque de personnel. La commune a reçu douze candidatures et en a déjà retenu deux, dont celle de Christine Dauguet. À 64 ans, cette retraitée de l'industrie voulait retrouver un lien social.

ⓘ Publicité

Après avoir assuré l'encadrement du repas à la cantine, elle sort de l'école Jean Rostand, dans le quartier Champfleuri, avec le sourire. "Comme ce midi, on avait 38 petits loulous, ça parle, forcément ! Ça se lève et puis ça fait du bruit. Il faut de l'énergie et j'en ai à revendre ! Je m'éclate !"

Retrouver un contact humain

"J'ai fait beaucoup, beaucoup d'emplois différents parce qu'il fallait, c'était alimentaire" raconte Christine Dauguet, mais travailler avec les enfants, c'est une première. Elle a terminé sa carrière dans l'industrie. "C'était des horaires décousus, c'était 40 heures la semaine en faisant les 2/8 voire les 3/8, dans un monde d'adulte, ce n'est pas toujours tendre. Alors que là, c'est tendre" sourit-elle.

Depuis deux semaines, elle surveille donc de nouveau son planning, qui arrive parfois de la veille pour le lendemain, mais cela lui plaît car elle a repris le chemin du travail pour retrouver un contact humain. "Je me suis reposée et puis là, au bout de plus de deux ans [de retraite, ndlr], j'ai envie de reprendre l'air !" Les petits élèves lui rappellent ses enfants et ses petits enfants, "et puis ça donne un petit coup de fouet je pense."

"C'est un plus" financier

Malgré sa retraite, Christine Dauguet travaille donc 13 à 15 heures par semaine, juste ce qu'il faut selon elle pour s'occuper tout en gagnant un peu d'argent. "Comme je pars sur les chemins de Compostelle maintenant régulièrement, ça me fait un petit budget pour m'élancer sur mon projet. Et puis faire plaisir aux petits-enfants, se faire plaisir à nous. C'est un plus, faut pas le nier." Elle pense toucher entre 300 et 400 euros par mois et elle assure être prête à continuer quelques années.

Si vous êtes intéressés, sachez que la mairie de Bourgoin-Jallieu reçoit toujours les candidatures de retraités pour le périscolaire car il y a un fort turn-over chez les agents qui occupent ces postes. Il y a toutefois un âge limite : il faut avoir moins de 67 ans pour postuler.