Retraites : "70% de grévistes à priori demain à la SNCF" selon la CGT Cheminots en Normandie

Les perturbations dans les trains commencent dès ce lundi après-midi, 16h, sur les lignes normandes. Une nouvelle journée de grève interprofessionnelle est prévue mardi, le 7 mars contre la réforme des retraites. Selon le secrétaire dans la région, de la CGT Cheminots, il devrait y avoir "demain 70% de grévistes". Christophe Callay était l'invité ce lundi de France Bleu Normandie.

Ce niveau de grévistes "correspond au niveau du 31 janvier, une mobilisation massive, avec une grève reconductible. Tous les jours, il y aura des assemblées générales, avec des cheminots qui décideront ou non d'engager une reconduction par période de 24h. On va regarder aussi ce que font les électriciens, les gaziers, la RATP, les routiers. La réforme est dans les mains du gouvernement. S'il veut contrer cet arrêt du travail, c'est à eux de le faire."

"C'est un processus légal et normal. De toute façon, c'est pas fini. Même si on sait qu'aujourd'hui, au niveau du Sénat, ce n'est pas une majorité très progressiste. Au-delà de cet aspect, on a plein de lois qui ont été votées à des moments et qui n'ont jamais été appliquées. Et je vais commencer par celles de 2019, 2020, c'est-à-dire la retraite par points et qui n'a jamais été appliquée. Et ça a été aussi en lien avec une forte mobilisation dans le corps social cheminots, entre autres", défend Christophe Callay.

