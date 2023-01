Retraites à 64 ans : "C'est pire que tout", dénonce la CGT du Cher

Plus de 5.000 personnes avaient manifesté à Châteauroux, en décembre 2019, contre la réforme des retraites

C'est le dossier chaud de ce début d'année. Et ce mardi, c'est le jour J pour le gouvernement et pour les syndicats. Le premier camp doit convaincre autour de sa réforme des retraites . Les seconds protagonistes dans ce dossier vont essayer de mobiliser et de lancer une vaste contestation. "Déjà, le passage de 60 à 62 ans était très violent. Mais repousser jusqu'à 64 ans, c'est pire que tout", considère Sébastien Martineau, secrétaire départemental de la CGT dans le Cher, invité de France Bleu Berry.

Les syndicats dans le Cher se réunissent jeudi

L'ensemble des organisations syndicales s'oppose à cette réforme des retraites. Une intersyndicale se réunit ce mardi soir pour décider d'éventuelles actions. Dans le Cher, la réunion se fera jeudi pour voir sous quelles formes la mobilisation peut prendre. "Ce sont les salariés qui doivent s'emparer de cette problématique. Ce sont tous les régimes qui sont concernés par ce recul social, même les jeunes", poursuit le patron de la CGT dans le Cher.

"Quand on vous dit qu'il faut encore vous lever le matin à 64 ans pour enrichir un patron qui n'a aucune reconnaissance sur les salaires, la pénibilité et les conditions de travail, les choix sont vite faits", conclut Sébastien Martineau.