Retraites : à Flers, "une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis plus de dix ans" selon la CGT

Près de 3 000 personnes s'étaient mobilisées dans les rues de Flers ( Orne ), le 19 janvier 2023, selon la CGT : l'équivalent de 20% de la population pour cette commune qui compte environ 15 000 habitants.

Ce mardi 31 janvier, les syndicats appellent une deuxième fois à la grève contre la réforme des retraites : un rassemblement est organisé à 17 h, place du Général de Gaulle, au rond-point des 5 becs.

Des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie

A nouveau, tous les syndicats seront unis contre le projet du gouvernement : CGT, CFDT, CFE-CGC, Force ouvrière, FSU, Sud Solidaires, FSU, Unsa, "L'intersyndicale ça fonctionne bien, les gens se rendent compte que sur de sujets aussi importants, on peut être constructifs", analyse Medhi Khemari, délégué syndical CGT à l'Hôpital Jacques Monod de Flers.

Il a trouvé le cortège très diversifié le 19 janvier : "Habituellement on a beaucoup de retraités sur Flers, mais là on a vu des gens qui n'avaient jamais manifesté de leur vie, des jeunes qu'on n'avait plus trop l'habitude de voir dans les manifs."

Les jeunes mobilisés

La CGT est d'ailleurs venue les chercher, en faisant du tractage devant le lycée Guéhennot de Flers. Lilou, 17 ans, a pris le papier jaune et compte bien se rendre à sa première manifestation : "Je me vois pas partir très tard à la retraite. Je vois déjà qu'à 55 ans, mes parents sont déjà très fatigués."

Tous les syndicats seront à nouveau unis ce mardi 31 janvier à à Flers : CGT, CFDT, CFE-CGC, Force ouvrière, FSU, Sud Solidaires, FSU et l'Unsa. - Grégory Cordurié

Grégory Cordurié, secrétaire de l'union locale CGT de Flers, se souvient : "Si on compare un peu depuis vingt ans, hormis pour le Contrat premier embauche en 2006, ce sont les réformes des retraites qui mobilisent le plus", rappelle-t-il. Cette année, "c'est une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis dix ans."

Salariés de Forvia Faurecia en grève

Ouvriers, techniciens, cadres...Les travailleurs du site Forvia Faurecia de Caligny (Orne), près de Flers, devraient aussi être présents. Lors de la première manifestation, "il y avait aussi bien le personnel de l'usine que du centre technique", insiste Thierry Blanc, délégué syndical CFDT du l'entreprise qui construit des équipements automobiles.

70% de l'équipe d'après-midi avait fait grève selon ce technicien qui y travaille depuis une trentaine d'années. "Ca a un effet tout de suite sur les pièces produites et les livraisons clients, ajoute-t-il. Mais il reste quand même une cinquantaine d'intérimaires. Mais bon, il y a un impact marquant pour notre direction."

Ce mardi 31 janvier, les syndicats espèrent monter au-delà des 3 000 manifestants. Medhi Khemari l'assure : "Je pense qu'on peut faire mieux."