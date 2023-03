Retraites : à l'Université du Mans, l'objectif est de remobiliser les étudiants contre la réforme

Les étudiants présents s'opposent aussi aux cours à distance pendant les jours de grève et de manifestations

Environ une soixantaine de personnes sont présentes, ce mercredi à l'heure du déjeuner pour participer à l'assemblée générale organisée par l'UNEF. Dans l'amphithéâtre, des étudiants, des enseignants mais aussi des syndicalistes de la CGT cheminot et des lycéens. Laura Gourgand, présidente de l'UNEF, reconnaît que la question du blocage de l'Université n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour. "Jusqu'ici, l'objectif était surtout de discuter sur le fond de la réforme et des moyens de se mobiliser, des modes d'actions. On en est toujours à ce moment-là, donc pour l'instant nous n'en sommes pas au point de discuter de blocage. L'enjeu est plutôt de massifier le nombre d'étudiants en grève".

Des sanctions en cas d'absences injustifiées

Mais cela reste compliqué pour beaucoup de jeunes, qui ne veulent pas rater les cours ou bien perdre leur bourse. En effet, au bout d'un certain nombre d'absences, les sanctions tombent, côté notes, mais aussi aides financières pour les étudiants boursiers, comme Yanis. "Je touche 150 euros par mois. C'est compliqué pour moi de rater les cours pour aller en manifestation, même si cette question des retraites m'intéresse".

L'UNEF demande donc à l'université de ne plus sanctionner les absences pendant les jours de manifestation, de lever l'obligation d'assiduité pour tout le monde. Pour l'instant, la direction a proposé de traiter ces demandes de façon individuelle, au cas par cas.

La même difficulté se pose dans les lycées, où les élèves ont parfois peur de se mobiliser, par crainte de sanctions ou encore à l'approche du baccalauréat, dont les épreuves écrites se tiendront dans dix jours. "Ce n'est pas simple de mélanger manifestations et examens", reconnait Liséa, élève au lycée Bellevue. "Donc oui, ça freine un peu les blocages, certains veulent absolument avoir leur bac !", s'exclame-t-elle avant de se reprendre, l'air un peu gêné : "ce qui est normal, aussi".