Retraites : des rassemblements en Loire-Atlantique et en Vendée après la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a rendu sa copie sur la réforme des retraites vendredi 14 avril. Après des mois de mobilisation, des centaines de manifestations dans les rues partout en France. Après un débat houleux au Parlement et l'article 49.3 brandi par le gouvernement. Les Sages valident l'essentiel de la réforme, dont le report de l'âge de départ à 64 ans.

Dans la foulée, des rassemblements se sont organisés dans plusieurs villes du pays, comme devant le miroir d'eau à Nantes où plus de 500 opposants se sont réunis. "On n’est pas étonné mais on est quand même déçu. Maintenant on prépare le plus grand 1er mai de l’Histoire de France!", a martelé un militant sur le camion de la CGT.

Lucie, 28 ans, manifeste contre la réforme des retraites à Nantes. © Radio France - Anne Bertrand

Des manifestants contre la réforme des retraites à Nantes. © Radio France - Anne Bertrand

À Saint-Nazaire

À Saint-Nazaire, environ 300 manifestants ont protesté contre la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi.

Des manifestants contre la réforme des retraites à Saint-Nazaire. © Radio France - Hélène Roussel

Une pancarte de manifestante à Saint-Nazaire. © Radio France - Hélène Roussel

À La Roche-sur-Yon

Près d'une centaine de manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de La Roche-sur-Yon. Des sacs poubelles ont été jetés par-dessus les grilles.

Des poubelles jetées par-dessus les grilles de la préfecture de La Roche-sur-Yon. - Yves-René Tapon