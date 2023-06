Retraites : au moins 600 manifestants à Albertville, 200 à Saint-Jean-de-Maurienne

Après cinq mois de mobilisation contre la réforme des retraites, les syndicats appellent à une 14e journée de manifestation , alors que les premiers décrets d'application viennent d'être publiés et qu'une tentative d'abrogation est mal engagée à l'Assemblée. Quelque 250 manifestations et rassemblements sont prévus à travers la France, dont 8 en Pays de Savoie.

"Il nous a déçu, maintenant Manu, on est dans la rue"

A Albertville, en milieu de matinée, ce sont environ 600 manifestants qui ont défilé dans le calme (un millier selon la CGT) jusqu'au mât olympique, où des gilets jaunes avaient installé un stand buvette-saucisses. A Saint-Jean-de-Maurienne, les autorités ont comptabilisé 200 manifestants (350 selon FO) à la même heure. Des lycéens ont ciblé Emmanuel Macron dans une chanson, revisitant l'air du célèbre titre "Mon amant de Saint-Jean".

Manifestation "très tranquille" à Albertville jusqu'au mât olympique - Intersyndicale 73

Tête de cortège à Saint-Jean-de-Maurienne ce mardi 06 juin - Intersyndicale 73

D'autres rassemblements sont prévus à 14h sur Annecy et Chambéry, puis Cluses à 16h, Sallanches, Annemasse à 17h et Thonon-les-Bains à 17h30. Lors de la dernière journée, le 1er mai , entre 11.000 et 20.000 personnes avaient défilé en Savoie et Haute-Savoie.

L'article 40 jeudi à l'Assemblée ?

Deux premiers décrets d'application de la réforme sont parus dimanche au Journal officiel, dont celui portant progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Jeudi, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet devrait dégainer l'article 40 de la Constitution - qui interdit aux parlementaires de déposer des amendements ayant un impact financier - pour faire obstacle à la proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme.

Au niveau national, le mouvement, qui a réuni à plusieurs reprises plus d'un million de manifestants selon la police, égale désormais en nombre de journées d'action celui de 2010, également contre la réforme des retraites (reportant l'âge de départ de 60 à 62 ans).