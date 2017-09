Retraités, avec ou sans diplôme, vous êtes les bienvenus à l'Université Inter-Âges de Poitiers

Du lundi au jeudi après-midi, des conférences sont proposées à Poitiers sur des thèmes variés : science, art, histoire, actualité... Des universitaires interviennent dans des amphithéâtres composés majoritairement de retraités, curieux d'apprendre à tout âge.

Une université sans conditions de diplôme

L'UIA de Poitiers a été créée en 1979 et compte aujourd'hui plus de 1.000 auditeurs et une centaine d'intervenants, principalement des enseignants-chercheurs de l'université. "L’UIA offre l’occasion précieuse de reprendre la posture d’étudiant, sans condition de diplôme préalable, pour le seul plaisir de l’esprit et pour (re)découvrir des domaines de la connaissance et de la culture, au travers d’activités multiples", peut-on lire dans le programme 2017-2018.

Comment s'inscrire ?

L'inscription coûte 125€. Elle permet d'obtenir la carte d'auditeur qui donne accès aux conférences de l'UIA et à d'autres activités. Une participation financière supplémentaire est demandée pour ceux qui souhaitent assister à des ateliers. La fiche d'inscription est disponible :

ici en ligne : http://uppro.univ\-poitiers.fr/formation\-tout\-au\-long\-de\-la\-vie/l\-universite\-inter\-ages\-uia-/

lors de la réunion d’information pour les nouveaux auditeurs, le 21 septembre 2017 à l’UIA, Bât. B25, sur le campus

La première conférence aura lieu le 28 septembre et aura pour thème : le ministère de l'Intérieur vu de l'intérieur. Renseignements au secrétariat, bâtiment B25 sur le campus, par téléphone au 05 49 36 62 30 ou 05 49 45 33 83, ou par courriel à l'adresse suivante : isabelle.champain@univ-poitiers.fr.