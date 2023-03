Retraites : baisse de la mobilisation à Orléans. 3.500 manifestants selon la police, 15.000 pour les syndicats

Au moins 3.500 personnes ont défilé dans les rues d'Orléans cet après-midi selon la police. C'est une baisse significative par rapport au mardi 7 mars. Les syndicats annoncent 15.000 personnes, c'est deux fois moins que lors du dernier rassemblement.

"Mettre la France à l'arrêt"

Beaucoup de manifestants du jour ont participé à toutes les mobilisations depuis le début, c'est le cas de David, contrôleur principal des finances publiques. Pour lui il faut durcir le mouvement : "Pour essayer d'entamer les troupes du gouvernement, il faut franchir un cap supérieur et mettre la France à l'arrêt, si c'est possible. Le mardi a été convaincant, bien entendu il s'agît d'essouffler l'économie et d'inverser la tendance. Et puis bien sûr toujours mettre la pression sur le gouvernement."

Un des grands slogans de cette manifestation du 11 mars : mettre la France à l'arrêt © Radio France - Antoine Vandendrische

Pour Bruno, conducteur de cars qui a fait cinq manifestations, le blocage est la principale force de frappe des manifestants : "Dès le départ, on aurait dû bloquer l'économie pendant deux ou trois jours, ça aurait été bien mieux. Là ce qu'on fait ça ne sert pas à grand chose" déplore-t-il*. "Mardi c'était très bien mais on aurait dû suivre avec le mercredi et le jeudi."*

"On ira jusqu'au retrait, même si le texte venait à passer"

"Mardi n'a pas forcément tenu toutes les promesses, car c'est compliqué de tout bloquer. Que l'économie ralentisse pour faire réagir les grosses fortunes et les gros patrons, oui, mais nous ne sommes pas là pour embêter les gens, les citoyens qui se lèvent le matin pour gagner 1,200 euros, ce n'est pas le but." affirme Valérie, employée dans une entreprise qui vend des pièces informatiques.

Dans ce samedi de mobilisation, des familles et des enfants sont présents au sein du cortège avec leurs panneaux. © Radio France - Antoine Vandendrische

Les étudiants étaient aussi présents dans le cortège comme Charles, 21 ans, qui a fait des manifestations à Orléans et à Paris. Pour cet étudiant en lettres, il y a de la fatigue mais cela renforce sa motivation : "La fin de ce mouvement ne réside que dans le retrait de cette réforme des retraites. Cette semaine de manifestation est une première depuis si longtemps, on ne peut pas se permettre de laisser tomber juste parce qu'on est fatigué. On est fatigué de se faire voler, de se faire arnaquer."

L'intersyndicale annonce une nouvelle journée de mobilisation mercredi 15 mars, elle débutera à 10h à Orléans.