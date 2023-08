Retraites, bourses étudiantes, salaires des enseignants : ce qui change ce 1er septembre

Application de la réforme des retraites, revalorisation des bourses étudiantes ou encore fin des trottinettes en libre-service à Paris : voici quelques-uns des changements qui entrent en application ce vendredi 1er septembre.

La réforme de retraites entre en vigueur

La tant décriée réforme des retraites, promulguée en avril par Emmanuel Macron , entre officiellement en application . L'âge légal de départ en retraite sera relevé progressivement de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par an à partir du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Pour obtenir une pension "à taux plein" (sans décote), la durée de cotisation requise passera de 42 ans (168 trimestres) actuellement à 43 ans (172 trimestres) d'ici 2027, au rythme d'un trimestre par an.

À compter du 1er septembre, le montant de la retraite minimale sera porté à 848 euros bruts pour une carrière complète. Les pensions des futurs retraités justifiant d'une "carrière complète" (43 ans de cotisations à terme) ne pourront pas être inférieures à 85% du Smic, soit environ 1.200 euros brut par mois au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Cela concernera entre 10.000 et 20.000 nouveaux retraités par an.

Le dispositif carrières longues est aussi adapté dès ce vendredi. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront partir à 58 ans ; entre 16 et 18 ans à partir de 60 ans et entre 18 et 20 ans à partir de 62 ans. Par amendement, une quatrième borne d'âge a été ajoutée pour que ceux qui ont débuté entre 20 et 21 ans puissent partir à 63 ans. Les salariés du dispositif carrières longues n'auront également pas à cotiser plus de 43 ans pour partir à la retraite dès lors qu'ils auront atteint l'âge de départ anticipé requis.

Enfin, les personnes qui s’occupent d’un proche pourront désormais bénéficier de trimestres, même s’ils réduisent leur temps de travail.

Revalorisation des salaires des enseignants

Une revalorisation des salaires des enseignants interviendra dès ce 1er septembre. Cette "hausse inconditionnelle" selon les mots du chef de l'État en avril, sera comprise entre 125 et 250 euros pour tous les professeurs. "Il n'y aura plus un seul professeur titulaire qui touchera moins de 2.100 euros nets par mois" a assuré Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Cette augmentation pourra être plus importante si les enseignants acceptent de nouvelles missions basées sur le volontariat, dans le cadre du "pacte" proposé par le gouvernement aux enseignants. Parmi les missions proposées figure notamment le remplacement d'autres professeurs absents sur une courte durée en collège et lycée,

Les bourses étudiantes revalorisées

À partir de la rentrée, le périmètre des étudiants boursiers s'élargit à 35.000 nouveaux bénéficiaires. Le montant des bourses sera augmenté de 37 euros par mois, à tous les échelons. Les étudiants boursiers vivant dans les Outre-mer recevront un complément de 30 euros, 140.000 étudiants sont également censés passer à l'échelon supérieur. Selon le ministère de l'Enseignement supérieur, le seul changement d'échelon devrait augmenter le montant de leur bourse de 66 à 127 euros par mois.

Meilleure prise en charge de l'abonnement de transports dans la fonction publique

Dès ce 1er septembre, la prise en charge par l'employeur de l'abonnement de transports passe de 50% à 75% pour les agents de la fonction publique. Le gouvernement a présenté cette mesure comme une "réponse à l'augmentation du coût des abonnements" comme le passe Navigo en région parisienne, qui s'est récemment renchéri de près de neuf euros par mois . Il est désormais de 84,10 euros par mois. Un fonctionnaire ou un contractuel qui travaille en Île-de-France devra ainsi débourser 19 euros de moins chaque mois pour financer son abonnement aux transports collectifs.

Pour les agents qui effectuent des déplacements professionnels, les frais de mission seront également revalorisés à la rentrée. Les plafonds des nuits à l'hôtel et de l'indemnité repas seront relevés d'au moins 10% (le pourcentage précis d'augmentation variera d'un territoire à l'autre).

Fin des trottinettes en libre-service à Paris

Les 15.000 trottinettes en libre-service disparaissent de la capitale française dès ce vendredi 1er septembre, cinq mois après la votation citoyenne . Début avril, les Parisiens se sont prononcés contre ces trottinettes en libre-service à 89%. Elles vont être transférées à Lille, Bordeaux, Londres, Varsovie, Copenhague, Londres, Tel Aviv, ou encore en Allemagne et en Belgique.