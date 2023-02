Retraites : "Ce qu'on demande, nous, c'est la grève générale" déclare le secrétaire de Sud Rail en Normandie

Troisième grosse journée de mobilisation ce mardi contre la réforme des retraites : le cortège rouennais a rassemblé 15 000 manifestants d'après la CGT, 8 700 selon la préfecture. A la SNCF, la CGT Cheminots et SUD Rail ont appelé à poursuivre le mouvement encore ce mercredi. Plus de 65% des trains circulent sur les lignes normandes. Pour le secrétaire de Sud Rail en Normandie, "c'est juste l'attente du vrai mouvement de grève, surtout dans l'unité avec tous les salariés de France. Ce qu'on demande, nous, c'est la grève générale."

ⓘ Publicité

Une nouvelle journée de manifestations samedi

Pour David Lepennetier, "les cheminots ne veulent pas être la seule locomotive. Donc pour une fois, on veut que tous les salariés soient dans le mouvement en même temps. En fait, le but, c'est le retrait de la réforme Macron.

Il reconnaît que "c'est compliqué parce que d'un côté, on veut faire l'unité syndicale et construire l'unité syndicale. Ce n'est pas facile avec certains syndicats, notamment la CFDT qui veut absolument faire la journée du samedi. On n'est pas contre la journée du samedi, mais il faudrait faire un vendredi et un samedi par exemple, pas des journées isolées. Et pour le moment, c'est pas en faisant des journées isolées qu'on va qu'on va gagner ou qu'on va obtenir quelque chose."

Le conducteur de train juge que malgré le coût que représente la grève, "il faut penser que une année de travail en plus ou deux années de travail en plus, ça coûte cher aussi, comment feront les gens ? Et donc ce n'est pas possible d'allonger sans cesse pendant la durée du travail."

L'appel à la grève générale

Le syndicaliste explique que Sud Rail est "d'accord avec la CGT" pour aller "plus vers la grève reconductible et la grève surtout générale. On aimerait bien aussi que le mouvement parte de la base, que tout salarié en France se sente concerné par cette réforme", car "tous les salariés peuvent se mettre en grève" ajoute-t-il.

Alors comment durcir le mouvement ? "Par des blocages, peut-être comme le fait EDF, des actions de couper le courant sur certains sites ou certaines zones. Oui, il va falloir durcir parce que le gouvernement n'entend pas. Si les cheminots, les salariés du pétrole, de la chimie, d'EDF et du privé, se lient, le gouvernement va devoir plier".

loading