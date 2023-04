Retraites : "Cette 12ème manifestation ce n'est pas la der des ders", assure la CFDT de Rouen

Douzième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce jeudi : plusieurs manifestations sont prévues ce jeudi à 10h à Rouen, au Havre, 14h à Evreux. Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la validité du texte ce vendredi. Jean-Yves Herment, le représentant de la CFDT de Rouen est l'invité de France Bleu Normandie ce jeudi. Pour lui, cette mobilisation du 13 avril "n'est pas la plus importante de toutes les manifestations qu'on a eu depuis le 19 janvier, mais comme celle qui avait lieu avant le 49.3, il y a des dates qui sont un peu plus importantes que les autres. Pour tous ceux qui pensent que c'est la der des der, c'est une erreur d'interprétation." Atlas

Selon lui, la résignation "ne gagne pas les troupes. Il ne faut pas avoir une vision un peu trop paramétrique et pas assez analytique des choses. La grève fait que les gens perdent de l'argent donc c'est compliqué sur un terrain inflationniste. Si vous regardez les enquêtes de sondage, la colère des travailleuses et des travailleurs est toujours présente. Après, c'est comment elle peut s'exprimer. Je fais régulièrement quasiment tous les jours des tournées dans les entreprises privées ou dans les établissements publics. La colère est toujours là. Il y a énormément de monde dans les rues et il y en aura encore aujourd'hui."

Ce que la CFDT de Rouen attend du Conseil constitutionnel

Jean-Yves Herment explique que la "CFDT respectera les décisions du Conseil constitutionnel. On n'en attend pas grand-chose. Ca n'empêchera la colère des salariés. Le Conseil constitutionnel va peut-être retoquer deux ou trois éléments. Pour autant, ça n'empêchera pas la colère des salariés. C'est quand même une réforme qui va toucher des millions et des millions de travailleurs, notamment les plus précaires, notamment les femmes. Cette réforme, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, elle reste injuste."

Concernant la déclaration de Laurent Berger [est-ce qu'une validation complète signerait au contraire la fin du mouvement de contestation? "On le décidera ensemble", avec l'intersyndicale, "mais "il est clair que la CFDT ne fera pas des manifestations pendant six mois", a répondu le secrétaire général], Jean-Yves Herment répond "on verra en effet avec l'intersyndicale. Quoi qu'il se passe, la colère des travailleuses et travailleurs de ce pays est importante.

Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce que ça va donner dans la suite, mais je peux vous assurer que ce sera pas la dernière."

