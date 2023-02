Retraites : cinquième journée de mobilisation et un 7 mars déjà dans le viseur des syndicats du Loiret

Ce jeudi 16 février, un nouvel appel aux manifestations est lancé par l'intersyndicale. Une cinquième journée d'action contre la réforme des retraites qui, c'est une première dans le Loiret, a lieu pendant les vacances scolaires. "Peut-être qu'il y aura une certaine baisse, des gens ont pris quelques congés, sont partis en famille. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'action militante passe au-delà" déclare Christophe Léveillé, secrétaire général de l'Union départementale Force Ouvrière dans le Loiret, qui évoque déjà le 7 mars comme grand rendez-vous de l'opposition à la réforme des retraites.

ⓘ Publicité

"Même s'ils ne viennent pas à la manifestation, ils nous soutiennent"

Même si la mobilisation faiblit ce jeudi, cela ne change rien au mouvement social, poursuit Christophe Léveillé. "Quand on voit ce qui s'est passé samedi dans les rues d'Orléans, Gien, Montargis, Pithiviers, Beaugency... il y a des syndiqués bien sûr mais on s'aperçoit que la population nous rejoint." Catherine Lachiver, responsable CFDT Interco dans le Loiret, fait la même analyse.

Catherine Lachiver, CFDT Interco 45 © Radio France - Camille Huppenoire

"Dans les personnels que je connais, les agents sont à nos côtés. Même s'ils ne viennent pas à la manifestation, ils nous soutiennent (...) les gens se sont beaucoup mobilisés samedi, et ils se réservent aussi pour le 7 mars, le rendez-vous important qu'ils ne manqueront pas."

Un "blocage total de l'activité, de l'économie" le 7 mars ?

Un durcissement du mouvement est annoncé pour le 7 mars. "On maintiendra nos forces, elles sont sans limite. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à un blocage total du pays le 7 mars" précise Christophe Léveillé. "Ce sera encore plus fort. On appelle à un blocage total de l'activité, de l'économie, si le gouvernement ne nous entend pas." Un gouvernement, et une parole politique, sur qui les syndicats maintiennent la pression.

Christophe Léveillé, secrétaire général de Force Ouvrière dans le Loiret, dans les bureaux de la Bourse du travail © Radio France - Camille Huppenoire

"La CFDT nationale entre en contact avec les partis politiques, les élus de l'Assemblée nationale. Nous, on entre en contact avec les députés du Loiret, pour essayer de faire pression" explique Catherine Lachiver, qui se dit "écœurée" par les débats dans l'hémicycle et l'attitude, notamment, de certains députés de l'alliance de gauche NUPES. "Le spectacle de la NUPES me sidère. Après, je comprends, ils veulent transposer la révolte qu'ils entendent soi-disant des salariés, à l'intérieur de l'Assemblée nationale (...) Mais je pense que ça ne traduit pas la réelle révolte, l'angoisse des salariés."