Retraites : "Comme c'est les soldes on a été acheter de nouvelles godasses pour continuer à manifester"

Quimper, France

Nouvelle journée de mobilisation dans le vent et sous la pluie pour les opposants à la retraite. Ils s'étaient d'abord donné rendez-vous au rond-point de Kerustumm pour aller tracter à l'heure de l'embauche. Dés 11h, plusieurs centaines de personnes ont ensuite rejoint le quartier de Créac'h Gwen pour aller agiter les drapeaux et faire cracher les sonos sous les fenêtres du Medef.

Le slogan qui marche bien c'est : Manu, traverse la rue, ta période d'essai est terminé"

Après quelques discours les manifestants ont pris la direction du centre commercial Géant. "Le slogan qui marche bien c'est : Manu, traverse la rue, ta période d'essai est terminé" s'amuse Damien, micro et drapeau Sud à la main. "Moi j'enseigne les sciences économies et sociales, _j'enseigne le financement de la protection sociale, et l'année dernière il n'y avait pas de trous de la sécurité sociale, c'était fini_, et soit disant avec un nouveau raport du conseil d'orientation des retraites, cette année, il y en a un ! Ce trou il a été provoqué par le gouvernement lui même qui permet des exonérations fiscales et après il nous demande de trouver des mesures pour le combler" poursuit le militant syndical.

Blocage des accès au centre commercial

Le cortège a ensuite investi le parking du centre commercial Géant et bloqué les accès au parking. Après une heure de blocage les militants ont rangé leurs drapeaux pour aller se mettre à l'abri et se sécher tout en promettant de revenir battre le pavé rapidement. La mobilisation n'est pas près de se terminer annonce Loic Marchand, délégué syndical CGT "comme c'est les soldes on a été acheté de nouvelles godasses pour continuer à manifester".

Au moment de la dispersion de la manifestation, deux lycéens ont été interpellés "violemment" selon un communiqué intersyndical. "Depuis le 5 décembre toutes les manifestations quimperoises se sont toujours déroulées dans le calme. Serait-ce une volonté délibérée de mettre le feu aux poudres? Est-ce un signe de fébrilité de la part du gouvernement et de l'état ?"