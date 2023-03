Retraites : cri d'alarme des restaurateurs à Marseille, le chômage partiel demandé pour les salariés

A la veille d'une 10e journée nationale de grève et manifestations ce mardi contre la réforme des retraites , le bras de fer entre syndicats et gouvernement continue. Le mouvement se durcit depuis l'adoption du texte par le 49.3 . Un passage en force selon les opposants à la réforme, qui cristallise les colères et les tensions avec chaque soir ou presque, des actions coup de poing en France notamment à Marseille.

ⓘ Publicité

L'impact économique du conflit social

Après bientôt trois mois de conflit social, l'activité du pays s'en ressent notamment pour les commerces en centre ville. Par exemple les restaurateurs dont les pertes de chiffres d'affaires sont évaluées "à environ 40%", selon Frédéric Jeanjean, secrétaire général de l'UMIH 13.

Vers du chômage partiel comme pendant le covid

Une fragilité qui pousse le représentant du secteur, lui-même patron d'une brasserie près du Vieux-Port à Marseille, à tirer la sonnette d'alarme et demander au gouvernement une mesure de chômage partiel pour les salariés . "On est dans une période difficile, constate Frédéric Jeanjean sur France Bleu Provence. Après ce que nous avons connu, gilets jaunes, covid, inflation l'année dernière. Donc on s'achemine vers la mise en place du chômage partiel pour nos collaborateurs et certains jours de fermeture. Ca veut dire autant de TVA en moins de collecte pour l'Etat. Economiquement on est à bout de souffle !"

loading