Retraites : des manifestants moins nombreux au Mans, mais déterminés

Une place des Jacobins moins garnie en manifestants, mais toute autant bouillonnante contre la réforme des retraites. La 11ᵉ journée mobilisation a réuni quelque 10.000 personnes dans les rues du Mans ce jeudi 6 mars, revendique l'intersyndicale, contre 4.200 selon la préfecture. Si les autorités constatent une diminution du mouvement, les manifestants se montrent toujours aussi motivés à faire plier le gouvernement.

ⓘ Publicité

Maintenir la pression

"On est encore là, et on sera encore là s'il y a une douzième et une treizième journée de mobilisation", lance Benoit Ferré, co-secrétaire de la CGT au conseil départemental de la Sarthe, "ce qui est malheureux, c'est que le gouvernement et le Président ont l'air totalement irrespectueux envers la population, syndiquée ou non."

La plupart des manifestants interrogés ne veulent rien lâcher, et le refus de la Première ministre de renégocier l'âge de départ à 64 ans lors de la réception des syndicats mercredi ne fait que galvaniser la colère des opposants. "À chaque fois que le gouvernement intervient, cela renforce nos idées", sourit Xavier, membre de la CGT Renault. Beaucoup espèrent que le Conseil Constitutionnel va censurer le projet de loi, ou une partie des articles. Sa décision est attendue pour le 14 avril.