Retraites : "Est-ce que je pourrai continuer ?" s'inquiète Jolien, aide à domicile en Ardèche

Cela fait 18 ans que Jolien est aide à domicile dans le secteur de Vals-les-Bains en Ardèche et ce jeudi après-midi, elle va se mobiliser contre la réforme des retraites. Elle participera au rassemblement prévu à 14 heures à Aubenas. Cette femme de 55 ans, qui travaille à temps partiel pour faire face à une fatigue croissante, craint de devoir faire deux années supplémentaires pour atteindre l'âge légal de départ à la retraite (64 ans) prévu par le gouvernement. "Moi, à 55 ans" dit Joelin "je dois encore me donner neuf ans. Pourtant mon squelette souffre d'usure. Il y a de vieux aspirateurs, des lourds. Ça peut être un détail. Mais si vous utilisez cinq jours par semaine, des aspirateurs, des seaux, la serpillière, tout cela, je commence à le sentir. Et oui, c'est un vrai stress qui se développe en moi. Est ce que je pourrais continuer? C'est déjà dur à tenir en temps partiel. Alors si je dois fournir encore plus pour avoir une retraite un peu raisonnable, oui, ça me fait un peu peur"

"25 % des aides à domicile en arrêt maladie"

Si la profession compte essentiellement des femmes, Bruno Planchez est aussi aide à domicile à Vesseaux et délégué CGT à l'ADMR, une association d'aide à domicile. Il dénonce des conditions de travail particulièrement difficile. "Il faut savoir quand même qu'il y a 25 % des salariés qui sont en arrêt maladie en permanence en France. C'est plus qu'un maçon, donc c'est vraiment un métier pénible. Et la vraie question, c'est de savoir si on va pouvoir travailler jusqu'à 64 ans. Après 50 ans, ça devient très compliqué de faire un temps plein, même déjà pour certaines personnes, entre 40 et 50. On voit des femmes qui disent "aujourd'hui, je traîne la patte. Mais alors après 50 ans, faire un temps plein"... Pousser la machine jusqu'à 64 ans ça va vraiment devenir compliqué".