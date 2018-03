Châteauroux

La journée de jeudi promet d'être agitée sur le front social. Dans l'Indre six organisations syndicales (CGT, FO, CFDT, Sud, UNSA, et FSU) appellent à une journée d'action ce jeudi 15 mars à 10h Place de la République à Châteauroux, d'un côté contre le manque de moyens dans les Ehpad, de l'autre contre la baisse du pouvoir d'achat des retraités.

Baisse des pensions pour les retraités

Au 1er janvier 2018 la CSG a augmenté de 1.7 point pour les retraités, avec des seuils fixé à 1.200 euros par mois pour un retraité vivant seul et 1.841 euros pour un couple, "soit une baisse nette des pensions de plusieurs centaines d'euros par an", écrivent dans un communiqué commun les syndicats CGT, FO et FSU des retraités de l'Indre, qui avaient déjà appelé à manifester en septembre 2017.

"Pour le gouvernement, il s'agit de faire "un effort pour les jeunes générations", mais les retraités n'ont pas attendu le Président Macron pour faire preuve de solidarité envers les jeunes générations (...) et comme si ça ne suffisait pas, _la pension de 2018 sera à nouveau gelée et les complémentaires bloquées pour très longtemps_; en ce début d'année arrivent aussi les augmentations des complémentaires santé, du gaz, du forfait journalier hospitalier qui passe à 20 euros et des taxes sur le carburant" ajoutent les syndicats.

à lire Plus d'un millier de retraités manifestent en Berry contre la politique du gouvernement

Pression et manque de moyens dans les Ehpad

Les personnels des établissements et services pour personnes âgées de l'Indre seront également en grève ce jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail, de salaires, et des effectifs supplémentaires. "Nous appelons une nouvelle fois le soutien de la population à la cause des personnels des Ehpad et _crier haut et fort combien la difficulté, la pression, les exigences sont devenues insupportables_", indique le syndicat FO santé dans l'Indre.

Le syndicat réclame "l'application de la mesure "un agent par résident" prévue le Plan solidarité grand âge, l'arrêt des baisses de dotations soins et dépendances induites par la convergence tarifaire, se traduisant par des milliers de suppressions de postes, et l'attribution immédiate de moyens reconnus comme nécessaires aux besoins". La dernière mobilisation dans les Ehpad date du 30 janvier dernier.

Les représentants des syndicats de retraités dans l'Indre le 12 mars à Châteauroux. De gauche à droite : Michel Raynaud (CGT), Jean-Claude Gustin (FO), Daniel Clémente (FSU) © Radio France - Jonathan Landais

De gauche à droite : Simon Fouassier (Unsa), Josiane Delaune (CGT) et Philippe Bonnet (CFDT) © Radio France - Jonathan Landais

Après la manifestation, les retraités iront déposer une motion en Préfecture, les agents des Ehpad se rendront eux au Conseil Départemental de l'Indre où ils espèrent être reçus par un représentant de l'ARS.