Retraités et étudiants en colocation, le dispositif fête ses 10 ans à Pau

Par Mathias Kern, France Bleu Béarn

Des étudiants qui s'installent chez des personnes âgées. La formule n'est pas nouvelle, mais elle se développe de plus en plus pour rompre l'isolement des anciens et proposer une solution de logement aux plus jeunes. À Pau, une vingtaine de duos ou trios cohabitent ainsi.