Retraités, familles, migrants, salariés : à Laval, "la pauvreté, ça peut toucher tout le monde"

Une conférence sur la pauvreté est organisée ce jeudi soir à Laval par plusieurs associations et partis politiques. Un retraité, une mère célibataire et un salarié au chômage : portrait de trois Mayennais qui rencontrent des difficultés.

Laval, France

Comment combattre la pauvreté ? C'est le thème d'une conférence organisée jeudi 5 décembre à Laval (Mayenne). Le Secours populaire, La porte ouverte, Revivre, ATD Quart Monde, le parti communiste, Europe écologie les Verts, GRS, Générations : toutes ces associations et partis politiques se mettent autour de la table pour tenter de répondre à cette question.

Les associations ne donnent pas de chiffre précis sur l'évolution de la pauvreté mais beaucoup ont le sentiment qu'elle s'installe et qu'elle se développe en Mayenne. Toutes partagent un constat : la pauvreté a de multiples visages.

Celui de Mickael, par exemple. Il a 48 ans, il habite Laval. Il a travaillé toute sa vie comme plaquiste, puis dans l'insonorisation et l'éclairage. Mais il y a quelques mois il se retrouve au chômage. Depuis, il est inscrit aux Restos du cœur du Laval, qui distribue environ 1600 repas trois jours par semaine. "Franchement, la première fois, c'est pas évident. On se force pour y aller mais avec toutes les factures, on n'a pas le choix. Je ne m'attendais pas à ça, on voit de tout : des chefs d'entreprise, des familles, des migrants... Ça peut toucher tout le monde."

"C'était un coup dur, un aléa de la vie"

Parmi les personnes accueillies par l'association, les bénévoles constatent de plus en plus de migrants, de jeunes et de mères célibataires. Anna (*) en fait partie. A quarante ans, elle élève seule ses trois enfants : un garçon de huit ans et deux jumelles de six ans. Elle a poussé la porte des Restos pour la première fois en novembre : "Le mois dernier, 110 euros de mutuelle, le loyer, les factures quotidiennes... Du coup j'ai eu un petit coup dur, un aléa de la vie qui m'a amené à recevoir cette aide. Ça fait du bien mais si je peux m'en passer ça sera encore mieux, je suis une battante !" Ce jour-là, elle est venue remplir son cabas aux Restos accompagnée d'une de ses amies, elle-même mère célibataire et inscrite à l'association.

"Sans les Restos du cœur, je mangerais des pissenlits"

Dans la salle des Restos, on croise également beaucoup de retraités, comme Jean (*), un Lavallois de 67 ans, ancien artisan. Quand sa femme l'a quitté il y a onze ans, sa vie a basculé : "Il a fallu que je finisse de rembourser la maison, mais l'argent a manqué. Sans les Restos du cœur, je mangerais des pissenlits, et je n'ai pas honte de le dire aujourd'hui." Il a été surpris de croiser, parmi les personnes accueillies, plusieurs de ses connaissances ou anciens clients : "On se raconte nos petites misères et ça m'apporte du réconfort."

(*) le prénom a été modifié