Retraites : Femmes solidaires Nîmes dénonce une réforme injuste

En la présentant, le 10 janvier dernier, la Première ministre Elisabeth Borne déclarait que la réforme des retraites était "plus juste, notamment pour les femmes". Mais sur France Bleu Gard Lozère, ce mardi matin, la présidente de l’antenne nîmoise de Femmes solidaires l’a contredite. "Ce n’est pas du tout le cas, tacle Martine Gayraud. À partir du moment où il existe un écart de salaires de 22% au détriment des femmes, derrière, il y a des différences au niveau des pensions de retraite. Et cette réforme ne règle pas ce problème-là."

Selon la présidente de l’antenne nîmoise de Femmes solidaires, les bas salaires et les basses pensions de retraite maintiennent les femmes dans un niveau de précarité qui les empêchent de s’extraire de situations difficiles, notamment avec leurs conjoints. "On s’intéresse à tout ce qui peut améliorer la vie des femmes, soulève l’intéressée. C’est pour ça qu’on les appelle à se mobiliser de manière importante et massive contre la réforme des retraites."

Contre la réforme et le sexisme

Sur France Bleu Gard Lozère, Martine Gayraud a aussi réagi au résultat du dernier rapport du Haut conseil à l’Égalité sur le sexisme. Celui-ci montre que le phénomène est loin de reculer en France, et cela malgré les vagues de témoignages rapportant ces dernières années, via les réseaux sociaux, des remarques ou des gestes déplacés, des agressions sexuelles, voire des viols.

Toujours selon cette étude, 23% des jeunes hommes de 25 à 34 ans estiment qu’il faut parfois être violent pour se faire respecter. "C’est quelque chose, hélas, que l’on constate. C’est peut-être une réaction au fait que la société met beaucoup plus en avant ces sujets", analyse Martine Gayraud.

