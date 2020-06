Retraites, gilets jaunes et Covid : le commandant des gendarmes d'Indre-et-Loire s'en va après 3 ans de crises

Agé de 47 ans, marié et père de quatre enfants, le Colonel Prouvost quittera l'Indre-et-Loire le 1er juillet prochain. Il est muté à la direction générale de la gendarmerie, à la direction des personnels militaires, pour prendre en charge le bureau de gestion des officiers de la gendarmerie : "Je vais avoir un rôle technique de préparation des mutations, de l'avancement et des dossiers individuels des 7000 officiers de la gendarmerie. Pour comparer avec le milieu civil, c'est un D.R.H, cadre et dirigeant d'une entreprise de 100 000 hommes".

Que garderez-vous de ces années en Touraine?

"Des souvenirs évidemment mémorables de trois ans de commandement plein, avec la fierté d'avoir commandé 1 000 militaires (700 d'active et 300 de réserve) complètement engagés dans leur mission et dévoués au service de leur concitoyens. Je me souviendrai aussi de la gestion de crises qui ne nous ont pas épargnés pendant trois ans. Mais je pense que je garderai surtout de la Touraine le souvenir d'un département fantastique dans lequel il a été très agréable de vivre, de travailler, d'interagir avec l'ensemble des acteurs institutionnels, les collectivités, les médias, les responsables des sites touristiques, tous les acteurs de la vie tourangelle avec lesquels la gendarmerie vit au quotidien".

Vous évoquiez les crises de ces trois dernières années : Entre le mouvement des gilets jaunes, les grandes manifestations contre la réforme des retraites et la pandémie de Covid-19, qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer?

"Je ne dirais pas difficile, car _si on n'aime pas gérer les crises on ne fait pas ce métier-là_. Cela dit, ce que je retiendrai comme contrainte assez nette, c'est la succession très rapide de ces crises. Il y a eu quelques manifestations d'agriculteurs fin 2018, puis la crise des gilets jaunes, puis les retraites, et maintenant le Covid-19".

Ce qui est assez nouveau, dans mon expérience de commandement opérationnel, c'est la succession rapide de ces crises entre lesquelles on n'a pas le temps de respirer".

Ca veut dire que les gendarmes n'ont pas eu le temps de se remettre d'une crise avant d'en affronter une autre?

"C'est vrai. Mais _à aucun moment, je n'ai eu l'impression que les unités de gendarmerie étaient au bord de la rupture_. Loin de là. Il a pu y avoir de la fatigue, du stress, de l'inquiétude, mais de l'usure et du risque sur la capacité opérationnelle, je n'en ai jamais senti. C'est d'ailleurs un motif de fierté pour moi car les gendarmes ont démontré à chaque fois qu'ils ont une capacité remarquable d'adaptation, d'innovation et de transformation, même, en ce qui concerne la crise du Covid-19. Cette succession de crises impose à nos institutions, que ce soit la Préfecture ou les forces de l'ordre, une faculté de s'adapter plus rapide qu'avant".

Comment la gendarmerie d'Indre-et-Loire s'est-elle adaptée pour faire face à la crise du Covid, par exemple?

"_Ce qui est très nouveau et qui a pu être déstabilisant avec la crise du Covid, c'est qu'on ne connaissait pas cet adversaire et que la gendarmerie n'était pas en première ligne_. Objectivement, en première ligne, c'était les soignants et notre mission était de faire en sorte qu'ils aient un minimum de gens à soigner en veillant à ce qu'un maximum de gens restent chez eux.

_Ca a nécessité de vraies transformations en seulement quelques jours puisquepour protéger nos concitoyens, il fallait d'abord nous protéger, nous, contre ce virus qu'on connaissait mal. Ca a imposé des rythmes de services différents et une évolution de l'organisation des unités, ne serait-ce que pour l'accueil du public : on ne peut plus faire attendre 10 personnes dans une même salle donc il faut réorganiser ça. Il a fallu aussi mettre en place des mesures de protection inédites lors de nos interventions. Par exemple, quand on doit interpeler quelqu'un, il y a un contact physique indispensable : faut-il mettre le masque, les gants? _

La distanciation physique a souvent été suffisante, mais quand il y avait nécessité d'un contact physique, on mettait le masque. On a aussi réorganisé nos voitures de patrouille pour assurer une distanciation physique suffisante avec, la plupart du temps, le conducteur au volant et son binôme derrière à droite. C'est tout bête mais ça protège les gendarmes".

Toutes ses crises à répétition ont aussi, la plupart du temps, entrainé le rappel de tous les effectifs

"La décision de confinement, de fait, a annulé toutes les permissions, tous les stages, tous les détachements donc en effet la totalité des militaires étaient présents dans leur unité. Cette capacité opérationnelle complète nous a permis d'organiser plutôt confortablement les horaires décalés, le télétravail, la présence au bureau et la présence sur le terrain".

"Faire respecter les mesures de confinement n'a pas été très compliqué en Touraine".

"A part, à la marge, quelques personnes qui ne respectaient pas les règles parce qu'elles ne voulaient pas le faire ou n'en avaient pas connaissance, on a constaté que _globalement, en Indre-et-Loire, le confinement a été très bien respecté_. C'est une satisfaction mais ce n'est pas une surprise car la population tourangelle n'est pas dans une logique de rébellion et d'affrontement et je lui rends hommage pour ça aussi".