Retraites : "Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles", selon Force Ouvrière en Seine-Maritime

Troisième semaine de mobilisation contre la réforme des retraites, et troisième journée de mobilisation interprofessionnelle ce mardi partout en France et en Normandie. Alors que la Première ministre a annoncé dimanche intégrer dans le dispositif carrières longues ceux qui ont commencé à travailler à 20 et 21 ans, le secrétaire départemental de Force Ouvrière en Seine-Maritime juge que c'est loin d'être un signe d'écoute, mais plus "un non recul qu'une avancée. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles", estime Yanis Aubert.

Le syndicaliste rappelle que Force Ouvrière demande "l'abandon de l'âge de 64 ans puisque moi je me plais toujours à dire que ça fait prendre deux ans ferme minimum parce qu'on sait très bien qu'avec les carrières hachées, ça peut aller beaucoup plus loin. On nous parle aussi des 1 200€ bruts. On voit bien aussi que c'est aussi de la poudre aux yeux pour les salariés. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Et je pense qu'il faudrait que la première ministre et son gouvernement écoutent un petit peu les voix de la rue."

Yanis Aubert le dit, l'enjeu ce n'est pas "d'essouffler le mouvement" : on sait très bien que faire grève, ça coûte de l'argent aux salariés. Après, si le gouvernement ne recule pas face aux mobilisations de demain et de samedi, je pense que ça va aller un cran au-dessus, et ça va monter crescendo. Ca veut dire bloquer l'économie, faire des coups d'éclat. Il faut vraiment que le gouvernement prenne la mesure que 80 % de la population est d'accord avec nous."

