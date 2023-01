Retraites : la CGT des Côtes-d'Armor assure "comprendre les non-grévistes"

L'ensemble des syndicats promet un "jeudi noir" . Au moins 200 points de rassemblements sont prévus ce jeudi partout en France, dont une vingtaine en Bretagne , pour protester contre la réforme des retraites. Parmi les opposants, Il y a une part des salariés qui soutient la mobilisation mais qui va quand même travailler. Invité de France Bleu Armorique ce mercredi, Matthieu Nicol, le secrétaire général de la CGT dans les Côtes-d'Armor assure les "comprendre", même s'il espère les convaincre de rejoindre le mouvement pour les manifestations à venir.

Pour le patron de la CGT dans les Côtes-d'Armor, ces non-grévistes ont une excuse :"Je les comprends, certains de ces salariés ont été dans les mouvements en fin d'année dernière. Ils se sont mobilisés pour l'augmentation des salaires dans leur entreprise. Ils ont fini l'année avec des luttes à répétition et donc ils n'ont pas forcément envie de se replonger en début d'année dans ce contexte de blocage. Mais je dirais que ces gens là, c'est avec eux aussi que la bataille des idées doit se mener".

"On aura encore le temps dans les semaines à venir, de les convaincre", assure Matthieu Ricol. Si l'ensemble des syndicats prévoient une manifestation de grande ampleur ce jeudi, Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT plaide déjà pour un mouvement reconductible "partout où c'est possible". De quoi s'autoriser l'espoir à la CGT de convaincre les non-grévistes et, selon Matthieu Ricol, leur faire entendre que "cette cause est juste".