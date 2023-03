Retraites : la CGT du Morbihan espère que le gouvernement "retire son texte"

Trois opérations d'envergure sont menées ce mardi matin dans le Morbihan par l'intersyndicale, au lendemain de l'adoption (avec le rejet des motions de censures à l'Assemblée nationale ) du projet de loi de réforme des retraites : blocage du dépôt pétrolier de Lorient, de la voie express à Baud et l'accès à la voie rapide à Lanester (barrage levé).

France Bleu Breizh Izel : Jusqu'où peut aller la mobilisation ?

Stéphane Leroux, secrétaire général de la fédération CGT du Morbihan : La détermination est telle que là, c'est le gouvernement et uniquement lui qui a les clefs en main et peut-être plus que le gouvernement, le président Macron. Par les artifices législatifs et parlementaires qu'il a utilisés, il fait en réel déni de démocratie. On ne peut pas gouverner la France contre le peuple et donc on appelle à ce que le gouvernement ne promulgue pas la loi et retire son texte de réforme des retraites. Nous, on est à la CGT, fortement volontaires pour une autre réforme des retraites. On a fait beaucoup de propositions, mais on n'a jamais été écoutés. Il a semé la colère et il va récolter les manifestations.

Emmanuel Macron prend la parole à 13 heures mercredi. Vous vous attendez à ce qu'il annonce que même si la loi est votée, elle ne va pas être promulguée ?

Je ne sais pas si lui, dans sa manière de gouverner, à la moindre intention de dire ça, ou simplement est-ce qu'il va confirmer le choix qui a été fait en disant que la démocratie a été respectée, ce qui est absolument faux. On espère effectivement qu'il n'aura pas un sursaut de démocratie en disant qu'il s'est trompé, qu'il retire son texte. C'est vraiment ce qu'il peut faire de mieux pour apaiser les tensions. Sinon, je pense qu'elles vont continuer. On a eu des manifestations hier, on en a à nouveau aujourd'hui. Elles sont plus nombreuses, elles vont certainement s'intensifier dans le pays. Il y a de nombreuses choses qui se passent et je pense que la population, avec ses organisations syndicales, est vraiment déterminée à aller au bout, est pour nous le bout, c'est le retrait du texte.

A l'intersyndicale, avez-vous peur d'être dépassé ?

Je pense que Philippe Martinez a suffisamment averti le président de la République en lui disant que l'intersyndicale menait des actions et des manifestations d'ampleur très massive, mais que s'il n'écoutait pas, s'il s'obstinait, il y allait certainement avoir une autre volonté d'agir. On repense à ce qui s'est passé avec les gilets jaunes ou les Black Blocks dans les manifestations, notamment au 1ᵉʳ mai à Paris. Lundi soir à Lorient, une fois que la manifestation a été terminée, un certain nombre d'individus qui ne sont pas des membres d'organisations syndicales ont commencé à vouloir mettre le feu à des poubelles devant la sous-préfecture de Lorient.

Ce n'est pas notre mot d'ordre. Nous, on construit collectivement nos mobilisations. Certes, on gêne la circulation, mais on ne va pas à l'affrontement, on ne détruit pas le mobilier urbain et donc il va certainement récolter quelque chose qui pourrait éventuellement nous dépasser. On l'avait prévenu maintenant et il va récolter certainement quelque chose que personne ne souhaite, des manifestations qui vont dégénérer ou des actes de vandalisme ou d'agressions qui ne sont pas notre volonté à nous de faire. La première responsabilité, c'est la sienne. Il doit aussi écouter ça parce qu'on ne va pas pouvoir encadrer des gens qui n'entendent pas ce que disent les organisations syndicales. On n'est pas assez radicaux. Eh bien, ils vont démontrer leur radicalité en ayant des mouvements beaucoup plus durs.

Il y a des blocages ce mardi, d'autres prévus mercredi, et jeudi vous vous appelez à une forte mobilisation ?

On avait battu dans le Morbihan, le 7 mars 2023, le nombre de manifestants qui étaient sur le pont Saint-Christophe le 1ᵉʳ mai 68. C'est quand même un signe. On appelle à ce que ce record soit un nouveau battu et qu'il y ait encore plus de monde dans les rues de Lorient, de Vannes, de Pontivy, de Ploërmel à Groix et à Belle-Île. On en arrive quand même à six lieux de rassemblement dans le Morbihan. C'est suffisamment important pour que le président l'écoute. Et donc on appelle effectivement tous les salariés à se mettre en grève. Toutes les personnes qui sont privées d'emploi, à venir manifester avec nous, mais aussi les retraités, les jeunes, les lycéens, parce que c'est aussi leur avenir qui est en jeu.

