Retraites : la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce les gardes à vue abusives

La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté dénonce ce mercredi "une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives". Dans un courrier envoyé au ministre de l'Intérieur le 17 avril dernier et rendu public ce mercredi, Dominique Simonnot appelle à la "vigilance" de Gérald Darmanin "quant à la nécessité de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à la procédure de garde à vue".

Après la manifestation record du 23 mars dernier contre la réforme des retraites, à laquelle 1,089 à 3,5 millions de personnes ont participé en France selon la CGT ou le ministère de l'Intérieur, et qui s'était terminée par de violents affrontements jusqu'après minuit autour de la place de l'Opéra à Paris, 457 personnes avaient été interpellées partout en France. Le lendemain et le surlendemain, les 24 et 25 mars, Dominique Simonnot et ses équipes se sont rendus dans "neuf commissariats parisiens pour contrôler les conditions de prise en charge des personnes interpellées".

Dans son rapport joint au courrier, la contrôleuse explique que les personnes interpellées lui ont décrit des "interpellations violentes", "des fouilles systématiques en sous-vêtements", "des conditions d'hygiène indignes", "des espaces individuels insuffisants en cellule collective" ou encore "des irrégularités dans les fiches d'interpellation". "Certaines personnes ont entendu des policiers décider au hasard, au terme de discussions triviales, des infractions à retenir contre elles. Des fiches d'interpellation pré-remplies ont été distribuées aux agents."

Une "banalisation de l'enfermement"

La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté s'inquiète d'une "banalisation de l'enfermement". Elle note également que sur les 785 gardes à vue prononcées du 16 mars à la nuit du 22 au 23 mars, une semaine marquée par la multiplication des manifestations nocturnes après l'utilisation par le gouvernement du 49.3, 629 procédures ont été classées sans suite. "Le CGLPL ne peut que questionner la finalité réelle de ces gardes à vue", écrit Dominique Simonnot à Gérald Darmanin.

"Les instructions données par la préfecture de police et le parquet de Paris, de même que le classement sans suite de 80% des procédures, révèlent un recours massif, à titre préventif, à la privation de liberté à des fins de maintien de l'ordre public", dénonce la contrôleuse. "Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le droit français conditionne pourtant expressément le recours à une mesure de garde à vue à l'existence d'un soupçon caractérisé quant à la commission ou la tentative d'infraction."

Darmanin répond

Le ministre de l'Intérieur a répondu dans un courrier, que franceinfo a pu consulter, au dernier rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Gérald Darmanin lui adresse de premiers éléments dans ce courrier daté du 2 mai, en attendant "une réponse exhaustive et détaillée dès que lors que la préfecture de Police aura pu les instruire dans des délais plus raisonnables", c'est-à-dire au-delà des 15 jours voulus par Dominique Simonnot pour obtenir une réponse du ministère.

Dans ce courrier, le ministère affirme que la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté "excède ses compétences" : sa mission est de "contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits (...) sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires".

Pour le ministère, les scènes collectives de violences rendent le travail des enquêteurs plus "complexe"

Sur le fond, pour justifier le fait que les gardes à vue sont "dénuées de fondement juridique", le ministère remet en question la méthode de Dominique Simonnot : "Elle se fonde principalement sur le fait que 'la majorité des personnes entendues par les contrôleurs ont indiqué contester les infractions mentionnées sur les fiches d’interpellation' (...) ce qui, au demeurant, sera sans doute l’affirmation de la plupart des personnes mises en cause pour n’importe quelle infraction". Quant aux fiches d'interpellations insuffisamment renseignées, le ministère rappelle que les scènes collectives de violences rendent le travail des enquêteurs plus "complexe".

Sur les suites pénales réservées aux procédures de garde à vue, le chiffre de 80% de procédures classées sans suite donné par les équipes de Dominique Simonnot "se fonde sur l’unique référence à des données chiffrées relatives à la période du 16 mars à la nuit du 22 au 23 mars". Selon le ministère, pour "les interpellations réalisées dans le contexte de la manifestation de l'intersyndicale du 23 mars (...) sur les 129 personnes interpelées, 127 ont été placées en garde à vue" avec un taux de réponse pénale de "61%" et "seulement 33% de classements sans suite".

Enfin, sur les conditions matérielles de prise en charge, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté fait "une totale abstraction des circonstances particulièrement exceptionnelles de ces procédures", selon le ministère, en particulier "l'organisation non déclarée en préfecture" de rassemblements et les dégâts provoqués "dans le cadre de cortèges sauvages". "Ce sont donc les circonstances et la commission multiple d’infractions par un très grand nombre d’individus qui ont contraint à l’interpellation d’autant d’auteurs suspectés", affirme le ministère dans ce courrier, qui explique avoir besoin de plus de temps pour répondre à ce rapport "au regard de la pluralité des sites et des situations décrits".