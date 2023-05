Retraites : "la lutte continue" pour l'intersyndicale en Haute-Saône, la manifestation du 6 juin se dessine

L'intersyndicale en Haute-Saône a présenté ce mardi les concours et les objectifs de l'acte 14 contre la réforme des retraites. La manifestation aura lieu mardi 6 juin dans le centre-ville de Vesoul. Le rendez-vous est fixé à 14h place du 11e chasseur. Les syndicats veulent mobiliser leur troupe, une semaine avant cette manifestation.

Le retour de la manifestation en centre-ville ?

"L'intersyndicale est unie, toujours", sourit Marylène Barberet, référente CFDT en Haute-Saône. "Le gouvernement aura au moins réussi à nous faire tous descendre dans la rue", poursuit-elle. Un mois après la dernière mobilisation dans le département (1er mai à Lure, ndlr), les syndicats misent sur "des énergies rechargées et cette opposition toujours présente contre cette réforme injuste".

L'acte 14 se déroulera donc dans le centre-ville de Vesoul. "C'est un peu comme l'appel du 6 juin", sourit Thierry Pagot de la CFE-CGC, "il était important pour nous de revenir vers des lieux symboliques comme la mairie et la préfecture. On est dans une autre dynamique, la loi est passée", ajoute Thierry Pagot.

"On a toujours un objectif, c'est le retrait de la loi. La lutte continue", renchérit Thierry Pagot. L'intersyndicale attend encore l'aval de la préfecture pour manifester en centre-ville. "Si le préfet décide que non, on attaquera cette décision en justice", poursuit d'une seule et même voix les syndicats, qui attendent une réponse du préfet rapidement. Ils assurent que quoiqu'il arrive, il y aura bien un cortège dans le centre-ville mardi prochain.