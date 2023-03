Retraites : "La première des violences, c'est cette réforme" pour Marion Détais la porte parole LFI en Mayenne

"Le projet politique de LFI, c'est de surfer sur les violences. Ils veulent saper nos institutions et délégitimer les tenants de l'ordre responsable". Cette déclaration, on la doit à Emmanuel Macron, le chef de l'État, il y a deux jours (lundi 27 mars) lors d'une réunion à l'Élysée. Marion Détais est la porte-parole de La France Insoumise en Mayenne, elle était l'invitée du 6/9 de France Bleu Mayenne ce mercredi 29 mars : "Je ne pense pas que les Insoumis attisent la violence, c'est une attaque d'Emmanuel Macron et son gouvernement, car ils ont vu qu'on était la seule alternative à leur politique actuelle, ils n'écoutent pas les Français. On s'est lancé pleinement dans la bataille des retraites en soutien à l'intersyndicale. Toute violence est forcément condamnable, on ne peut pas dire le contraire. Moi, je pense que la première des violences, c'est cette réforme, car tous les Français vont devoir travailler deux ans de plus, avec des outils constitutionnels particulièrement violents comme l'utilisation du 49.3".

Des manifestations qui se sont durcies de chaque côté depuis l'utilisation du 49.3

Plus de 200 personnes interpellées hier (mardi 28 mars) lors d'affrontements avec la police lors de la 10ᵉ journée d'action contre cette réforme des retraites. Des incidents ont éclaté à Nantes, Rennes ou encore Paris. Pour Marion Détais, la porte-parole de LFI en Mayenne, ça s'explique "on voit bien que ç'a changé depuis le 49.3 car avant les manifestations se passaient dans le calme, depuis l'utilisation de ce 49.3 et bien, il y a des violences et d'ailleurs ces deux côtés, aussi des forces de l'ordre." Rappelons que 17 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, pour des violences policières pendant ces manifestations.