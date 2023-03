Retraites : la raffinerie TotalEnergies de Normandie "sera arrêtée" dès ce week-end, annonce la CGT

Au lendemain de l'usage du 49.3 par Elisabeth Borne, la raffinerie TotalEnergies de Normandie sera à l'arrêt ce week-end, annonce la CGT. Depuis quelques jours, les salariés sont en grève mais les expéditions se poursuivent.

Selon le secrétaire adjoint de la CGT chez TotalEnergies et de l'union locale CGT Harfleur*, "la démocratie en France n'existe plus, c'est clair que ça va se durcir. On a essayé de discuter, on a fait de la pédagogie. On s'est montrés dans la rue. On a fait des blocages, ça ne marche pas. Je pense que ça va vraiment se durcir. Là, ça va être des mouvements de grève durs. Toutes les unités vont être arrêtés, et il y aura donc l'arrêt total de la plus grande raffinerie de France."*

Y-a-t-il un risque de pénurie ? "Cela dépend", répond Johan Senay. "On sait faire. Maintenant ce sont les salariés qui vont décider. Je ne peux pas vous dire combien de temps ça va durer. C'est à la France de nous rejoindre."

Selon Eric Sellini, coordinateur CGT au sein du groupe pétrolier, "les salariés ont haussé le ton". " Les principales unités commenceront à s'arrêter demain [samedi]", explique-t-il à l'AFP. "La raffinerie sera arrêtée ce week-end ou lundi au plus tard", ajoute-t-il. Depuis plusieurs jours, les syndicats du pétrole proposent aux grévistes des raffineries de durcir le mouvement et d'arrêter la production.

Les autres raffineries, celles de La Mède, Donges, et celle d'Esso à Fos-sur-Mer sont toujours en grève.