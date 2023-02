Retraites : la réforme n'inquiète pas forcément les associations à Belfort

La réforme des retraites peut-elle provoquer une crise du bénévolat ? À la veille du quatrième jour de mobilisation nationale contre le texte, certains s'interrogent , comme l’association France Bénévolat. Elle a déjà constaté une baisse de l'engagement bénévole après la réforme de 2010, et rappelle que les bénévoles les plus assidus sont souvent des retraités. Pour le moment, dans les associations du Nord Franche-Comté, tout le monde ne partage pas cette inquiétude.

La Croix Rouge confiante

Pas d'inquiétude chez la Croix Rouge du Territoire de Belfort. 90 bénévoles permanents dans le départements, dont beaucoup de retraités. Comme Hervé Guiot, son président. "C'est vrai que c'est plus intéressant pour nous d'avoir une personne qui a 60 ans qu'une personne qui a 70 ans", concède-t-il, "mais les bénévoles qui viennent encore actuellement alors que rien n'est voté concernant l'âge de la retraite, ce sont des gens qui ont déjà en moyenne entre 65 et 70 ans". Ce qui lui manque, c'est plutôt des jeunes. Car les seniors, même s'ils sont plus disponibles, ne peuvent pas remplir toutes les missions.

Seniors et bénévoles

Au milieu de la salle des fêtes de Belfort, les danseurs font tourner leur partenaire. En coulisses, les bénévoles font tourner l'association qui organise le thé dansant : La Ritournelle, présidée par Paul Gradeler. "On est trois, il y a moi, la Simone qui est la présidente, et une dame qui l'aide", détaille-t-il. Forcément, la réforme ne l'inquiète pas puisqu'il n'a pas besoin de beaucoup de bénévoles. "Le restant c'est la ville qui s'en occupe, c'est eux qui mettent et enlèvent les tables, c'est eux qui font tout. Nous, on fait danser".

Sur la piste, on retrouve Lucienne, présidente d'Art Floral, une association de peinture à Offemont. "La grande majorité de nos bénévoles sont des retraités", confirme-t-elle. "D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils feraient ces retraités, chez eux sans l'association ?", interroge-t-elle, confiante de ne pas manquer de main d'œuvre, tant sa structure est une source de lien social pour les seniors du village.